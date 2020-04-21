У Києві під час карантину запрацює віртуальний дитсадок
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Із 23 квітня до сервісів на платформі додається ще й віртуальний дитячий садок. Це будуть активності для дітей 4-6 років. До проведення занять залучили професійних викладачів", – повідомив Віталій Кличко.
Також він зазначив, що на сьогодні чверть відвідувачів сайту – не кияни, і кількість відвідувачів з інших міст та містечок постійно зростає.
"Ми будемо розширювати можливості нашої віртуальної платформи задля максимальної допомоги всім, кому вона потрібна. А також наші фахівці готові максимально допомогти іншим регіонам у створенні подібних сервісів", – підкреслив Віталій Кличко.
Діти матимуть можливість відвідувати заняття кожного дня з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів.
Як повідомлялось раніше, з 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
Нагадаємо, у зв’язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасував держатестацію школярів 2020 року.
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