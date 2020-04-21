На Миколаївщині перша смерть від COVID-19 – подробиці
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Миколаївську ОДА.
Хворобу не подолала 81-річна жінка із села Воронівка Вознесенського району. Вона відчула себе зле ще 1 квітня. Через 8 днів її госпіталізували до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". 11 квітня інфікування коронавірусом підтвердили лабораторно.
Нагадаємо, що Миколаївська область - останній регіон України, де виявили COVID-19. Про перших хворих повідомили 11 квітня. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі сказав, що атипова пневмонія з'явилася в області через недотримання особистої безпеки людьми. які продовжували ходити на релігійні зібрання.
Тим часом станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, у Чернівецькій області померли двоє братів 19 і 25 років, у яких підозрюють коронавірус. Їх рідні зараз у лікарні в тяжкому стані.
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