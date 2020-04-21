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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 15:46 7

На Миколаївщині перша смерть від COVID-19 – подробиці

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21 квітня 2020, 15:46 7
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У вівторок 21 квітня, у Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусу
Фото: Pixabay
У вівторок 21 квітня, у Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Миколаївську ОДА.

Хворобу не подолала 81-річна жінка із села Воронівка Вознесенського району. Вона відчула себе зле ще 1 квітня. Через 8 днів її госпіталізували до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". 11 квітня інфікування коронавірусом підтвердили лабораторно.

Нагадаємо, що Миколаївська область - останній регіон України, де виявили COVID-19. Про перших хворих повідомили 11 квітня. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі сказав, що атипова пневмонія з'явилася в області через недотримання особистої безпеки людьми. які продовжували ходити на релігійні зібрання.

Тим часом станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, у Чернівецькій області померли двоє братів 19 і 25 років, у яких підозрюють коронавірус. Їх рідні зараз у лікарні в тяжкому стані.


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