Фейки про COVID-19: викрили понад 200 причетних

Співробітники СБУ викрили 207 провокаторів, які поширювали в мережі завідома неправдиві факти про епідемію коронавірусу в Україні

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Співробітники СБУ викрили 207 провокаторів, які поширювали в мережі завідома неправдиві факти про епідемію коронавірусу в Україні

Про це пишуть RegioNews із посиланням на інформацію на офіційному сайті СБУ.

Вони діяли у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.

Так, у Кіровоградській області чоловік не лише залякував у мережі українців фейками про коронавірус, але й вербував охочих до лав терористичних "ДНР” та "ЛНР”. А у Полтавській області підозрюваний керував одразу 10 спільнотами, на сторінках яких закликав до сепаратизму. Аби його не вирахували правоохоронці, зловмисник розміщав фейкові новини з різних IP-адрес, для чого їздив Україною. Гроші на "відрядження” отримував від російських кураторів.

Із 207 агітаторів 10 поширювали провокативні матеріали за завданням російської розвідки. Проти них уже порушили кримінальні провадження та передали їх до прокуратури. Відповідатимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Інформацію про інших 197 провокаторів співробітники СБУ передали правоохоронцям в Нацполіцію. Половину із них притягнули до адміністративної відповідальності. Їм інкримінують поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.

Як передавали RegioNews, у Полтавській області жителі міста Гребінка розповсюджуються чутки про медсестру із місцевої лікарні, яка начебто вкоротила собі віку через COVID-19.