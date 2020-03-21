16:25  21 березня
Перший випадок коронавіруса зафіксували в Луцьку
14:25  21 березня
В містах України скасовують громадський транспорт
13:59  21 березня
В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу
UA | RU
UA | RU
21 березня 2020, 19:20 17

Кернес заявив, що у губернатора Кучера "завелася зіркова хвороба" і порадив "не чіпати очей, носа і рота руками"

Читайте также
на русском языке
21 березня 2020, 19:20 17
Читайте также на русском языке
Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що губернатор Олексій Кечер почав роздавати команди прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств
Фото: Facebook
Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що губернатор Олексій Кечер почав роздавати команди прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств

Про це міський голова написав у своєму Telegram-каналі передає RegioNews.

Так, Кучер з Кернесом продовжують конфліктувати і обмінюватися "теплими" словами в соцмережах. Все почалося з проведення засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.

Сьогодні, 21 березня, Кернес опублікував черговий пост з критикою на адресу губернатора.

"Наш молодий губернатор із слуг народу, у якого завелася зіркова хвороба, з ранку роздає команди првоохоронним органів і, в першу чергу, прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств. Ним рухає помста", - заявив Кернес.

Крім того Кернес розповів губернатору, як слід вести себе в період карантину. Але потім, мабуть, передумав і видалив текст

"Кучер почитайте свій телеграм і "не чіпайте очей, ніс і рот руками", - написав Кернес.

Раніше губернатор Кучер повідомив, що власник групи DCH Олександр Ярославський вирішив дати заробити компанії свого брата з постачання медобладнання.


коронавірус Харків
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 березня 2020, 18:20
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину
21 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »