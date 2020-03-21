Кернес заявив, що у губернатора Кучера "завелася зіркова хвороба" і порадив "не чіпати очей, носа і рота руками"
Про це міський голова написав у своєму Telegram-каналі передає RegioNews.
Так, Кучер з Кернесом продовжують конфліктувати і обмінюватися "теплими" словами в соцмережах. Все почалося з проведення засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.
Сьогодні, 21 березня, Кернес опублікував черговий пост з критикою на адресу губернатора.
"Наш молодий губернатор із слуг народу, у якого завелася зіркова хвороба, з ранку роздає команди првоохоронним органів і, в першу чергу, прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств. Ним рухає помста", - заявив Кернес.
Крім того Кернес розповів губернатору, як слід вести себе в період карантину. Але потім, мабуть, передумав і видалив текст
"Кучер почитайте свій телеграм і "не чіпайте очей, ніс і рот руками", - написав Кернес.
Раніше губернатор Кучер повідомив, що власник групи DCH Олександр Ярославський вирішив дати заробити компанії свого брата з постачання медобладнання.
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