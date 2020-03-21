Кернес заявив, що у губернатора Кучера "завелася зіркова хвороба" і порадив "не чіпати очей, носа і рота руками"

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що губернатор Олексій Кечер почав роздавати команди прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств

Фото: Facebook

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що губернатор Олексій Кечер почав роздавати команди прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств

Про це міський голова написав у своєму Telegram-каналі передає RegioNews.

Так, Кучер з Кернесом продовжують конфліктувати і обмінюватися "теплими" словами в соцмережах. Все почалося з проведення засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.

Сьогодні, 21 березня, Кернес опублікував черговий пост з критикою на адресу губернатора.

"Наш молодий губернатор із слуг народу, у якого завелася зіркова хвороба, з ранку роздає команди првоохоронним органів і, в першу чергу, прокуратурі області та Службі безпеки порушувати кримінальні справи на керівників міськради та комунальних підприємств. Ним рухає помста", - заявив Кернес.

Крім того Кернес розповів губернатору, як слід вести себе в період карантину. Але потім, мабуть, передумав і видалив текст

"Кучер почитайте свій телеграм і "не чіпайте очей, ніс і рот руками", - написав Кернес.

Раніше губернатор Кучер повідомив, що власник групи DCH Олександр Ярославський вирішив дати заробити компанії свого брата з постачання медобладнання.