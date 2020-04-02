Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк

Ліки, респіратори, апаратуру і навіть гарячі обіди везуть сьогодні в харківські лікарні представники крупного і дрібного бізнесу, айтішники та юристи. Усвідомлення того, що всі раптово опинилися в одному човні, який давно вже почав протікати, зробило щедрими навіть тих, хто десятиліттями не помічав бід української медицини

Ліки, респіратори, апаратуру і навіть гарячі обіди везуть сьогодні в харківські лікарні представники крупного і дрібного бізнесу, айтішники та юристи. Усвідомлення того, що всі раптово опинилися в одному човні, який давно вже почав протікати, зробило щедрими навіть тих, хто десятиліттями не помічав бід української медицини

Все в Харкові сьогодні нагадує весну 2014 року, коли державна машина не встигала реагувати на війну, що розгортається на Донбасі, і волонтери та бізнесмени одягали, годували, забезпечували бронежилетами і навіть заправляли техніку українських військових. Тільки тоді передова була у 175 км від дому, в Слов'янську, а тепер полем битви стає вся країна, і від невидимого ворога не можна сховатися, або втекти за кордон.

І чим ближче ця сутичка, тим сміливіше лікарі і медсестри опорних лікарень, де планують приймати пацієнтів з COVID-19, розповідають, що у них немає елементарних засобів захисту і навіть дезінфекторів. А реанімації укомплектовані переважно апаратами ШВЛ "Бриз" та "Малятко", які навіть на момент випуску (кінець 90-тих років минулого століття) були морально застарілими. Здавалося б, саме час мерії 2-мільйонного Харкова віддати усі кошти на підготовку до епідемії, але вже після старту карантину в місцевому зоопарку вирішили побудувати павільйон для пінгвінів за 90 мільйонів гривень, а буквально днями почався тендер на ремонт кормокухні для звірів за 27 мільйонів. На ці кошти мегаполіс міг би самостійно купити сотню нових апаратів ШВЛ, але харківська мерія попросила фінансової допомоги у держави.

Заради справедливості варто сказати, що харківська міськрада направила 40 млн грн з резервного фонду на придбання 20-ти сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, а також засобів захисту для медпрацівників.

Не дивно, що харків'яни не вірять бравурним запевненням влади всіх рівнів про те, що медичні заклади готові до зустрічі з коронавірусом. Тому бізнесмени різного профілю і достатку взялися підтримувати лікарні Харкова і області.

Обладнання від айтішників, маски від ФОПів

Одним з перших про бажання допомогти медикам заявив харківський IT- кластер. До справи програмісти підійшли масштабно: проаналізували, скільки і чого потрібно місцевим лікарням на випадок епідемії коронавируса. І почали збирати кошти - на момент підготовки матеріалу більше 20 IT-компаній пожертвували майже 4 млн грн. На них уже закупили дезінфікуючі засоби, 3 апарати УЗД, медичний маніпуляційний стіл, 12 ларингоскопів, дві настільні центрифуги, 3 електрокардіографа, 18 дихальних респіраторних мішків для дорослих, 30 пульсоксиметрів, 18 мобільних інфузійних стендів і 670 багатофункціональних каталок. Частина обладнання залишиться в міськлікарні №17, решту розподілять між обласною клінічною лікарнею, міською лікарнею швидкої і невідкладної допомоги та обласною дитячою "інфекціонкою".

Не залишилися осторонь і приватні підприємці, серед яких ті, хто тримали невеликі магазинчики на ринку "Барабашово" і останні місяці відчували чимало труднощів з веденням бізнесу. "Save ФОП" щодня збирає по 5-6 тисяч гривень, за які вже закупив кілька тисяч одноразових масок та дезінфікуючі засоби для обласної дитячої інфекційної лікарні.

"Підприємці допомагають медикам, бо ті зараз на передовій. Звернулися в лікарню, запитали: "Що вам потрібно?" Нас попросили купити маски, господарське мило. Біокостюми хлопці зараз шукають, безконтактні термометри. Придбали респіратори FFP3 - поки що 50 штук, але стільки знайшли в залишку, 50 л. дезінфектантів", - перераховує президент "Асоціації приватних роботодавців" Олександр Чумак.

Підприємці хотіли було в Харкові шити антибактеріальні костюми для лікарів, але виявилося, що спецодяг без сертифікатів в лікарні не беруть – за це можуть притягнути до кримінальної відповідальності, тому бізнесмени купують тільки ліцензовану продукцію, розповідає Чумак.

Адвокат Лариса Матвєєва, яка захищала інтереси потерпілих в резонансному ДТП на Сумській (прим. ред. У жовтні 2017 Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, виїхав на тротуар, в результаті чого загинуло шестеро людей) перерахувала обласній дитячій "інфекціонці" 100 тис грн.

"Я розмовляла з головним лікарем, вони теж займаються підготовкою, але ресурсів на все не вистачає. Можна сказати, а причому тут я, адже часи у всіх тяжкі. А можна просто вийти зі стану тотального жлобства і допомогти тут і зараз ", - пояснила Матвєєва.

Тести на вірус і книга китайських лікарів від товстосумів

Після того, як на Харківщині організували антикризовий штаб, місцеві товстосуми теж взялися допомагати лікарням. Бізнесмен і нардеп Олександр Фельдман відгукнувся на заклик інфекційної лікарні і закупив цілий мікроавтобус необхідних ліків - жаропонижуючих і антибіотиків.

А відомий бізнесмен Олександр Ярославський домовився з китайським мільярдером Джеком Ма і організував в Харків поставку ПЛР-тестів на коронавірус, які найточніше діагностують недугу.

Книгу про діагностику і лікування коронавируса від китайських лікарів днями випустило видавництво "Фоліо" за підтримки харківського бізнесмена Юрія Сапронова. Сапронов, в минулому спонсор однієї з найсильніших тенісисток світу Еліни Світоліної, не один раз виступав меценатом культурних та медичних проектів. Що до "Довідника по профілактиці і лікуванню COVID-19", то його написав професор Тінбо Лян, головний лікар 1-ої клінічної лікарні міста Чжецзань.

"Це брошура на 80 сторінок, медичне видання. У Китаї її видали за кошти засновника компанії Alibaba Group Джека Ма. До нас потрапив готовий переклад на російську, наша справа була підготувати її до друку", - пояснив власник видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

"2 тисячі примірників вже надрукували, 1500 тисячі брошур я вже віддав в Харківську ОДА та міськвиконком, а вони роздадуть по лікарнях", - розповів Юрій Сапронов. Крім книги, меценат придбав за півмільйона гривень найновітніший апарат УЗД Versana Essential від General Electric, який передасть 17-ї міськлікарні.

"Це незамінна річ для лікаря в реанімації - апарат бачить будь-які зміни в легенях. УЗД працює в комплексі з апаратом ШВЛ. 4 тисячі респіраторів FFP3 я вже роздав, ще 5 тисяч залишилося у мене в кабінеті - коли зрозумію, яка з лікарень "зашивається", моментально туди їх завезу. Якщо у нас почнуть вмирати лікарі, це буде велика біда. Люди, які рятують життя харків'янам, мають бути максимально захищеними: окуляри, маски, костюми, рукавички. І це повинні бути сотні тисяч, якщо не мільйони комплектів", - пояснює Сапронов.

Возять і годують

Ледве в Харкові зупинилося метро і медики, багато з яких отримують мінімальну зарплату, не змогли діставатися до роботи, сервіс OnTaxi зголосився возити співробітників харківської обласної інфекційної лікарні. Водії організували телеграмчат для колег-автомобілістів, готових допомагати лікарям і медсестрам. І тепер щодня перевозять кілька десятків медпрацівників на роботу і назад.

А щоб лікарі і медсестри на добових чергуваннях в дитячій інфекційній лікарні могли відновити сили, мережа ресторанів "Мафія" з 27 березня годує їх гарячими обідами.

"Кожен день привозимо їм 50 гарячих обідів. Всі порції в індивідуальній упаковці. Готуємо їжу для лікарів в масках, рукавичках, формі. Привозимо до лікарні, співробітники виходять і забирають. Також годуємо лікарів другої клінічної лікарні в Києві", - розповіла операційний директор мережі ресторанів "Мафія" Світлана Тимченко.

Чим більше, тим краще

"Багато людей відгукнулося, більше 10 приватних фірм і осіб нам вже допомогли", - розповідає головний лікар харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

А ось апаратів ШВЛ і концентраторів кисню дитяча "інфекціонка" поки не отримувала, хоча її керівник і повідомив, що медустанові потрібні як мінімум два апарати вищого класу.

Скільки ще потрібно обладнання і масок, щоб повністю забезпечити медпрацівників Харкова і області на час епідемії, чиновники сказати не можуть.

"Щоб назвати точну цифру, потрібно знати, скільки буде всього пацієнтів. А цього сьогодні ніхто не може спрогнозувати. Тому чим більше, тим краще", - втомлено пояснює заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.