12:43  18 квітня
У Чорнобилі та Житомирській області продовжують вирувати пожежі
10:05  18 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 5106 випадків захворювання
17:41  18 квітня
В зоні ООС зафіксовано три обстріли, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 16:00 26

Очільника УПЦ МП в Україні таємно госпіталізували із коронавірусом - ЗМІ

Читайте также
на русском языке
18 квітня 2020, 16:00 26
Читайте также на русском языке
Як повідомляють українські ЗМІ, вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія та Антонія таємно госпіталізували із діагнозом COVID-19, представники церкви заперечують цю інформацію.
Фото: УПЦ МП
Як повідомляють українські ЗМІ, вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія та Антонія таємно госпіталізували із діагнозом COVID-19, представники церкви заперечують цю інформацію.

Про це передає RegioNews.

Вперше про це написало видання "Релігійна правда”, посилаючись на анонімні джерела у Лаврі. За даними видання, митрополит Онуфрій та керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній потрапили до лікарні із коронавірусом.

Госпіталізували також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. "Релігійна правда” стверджує, що очільники УПЦ МП проходили перевірку на наявність коронавірусу анонімно, а в лікарнях перебувають під чужими іменами.

Видання також пише, що митрополит Онуфрій не буде проводити Великодню літургію, а митрополит Антоній 17 квітня залишав клініку для участі у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Як повідомляє ТСН.Тиждень, інформація про госпіталізацію очільників церкви відповідає дійсності.

Підтверджуємо. Верхівка УПЦ МП з переляку лягла в клініку під чужими іменами, коли отримала позитивний тест. Вчора Антоній в лавру на ефір з температурою їздив, - стверджує ТСН.

За даними газети "Дзеркало тижня", у митрополита Онуфрія кілька днів тому був виявлений коронавірус, він перебуває у Київському інституті серця Бориса Тодурова.

Онуфрій перебуває у спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легень. І Борис Тодуров, і Вадим Новинський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив у непрофільному Інституті серця, - пише "Дзеркало тижня".

В церкві московського патріархату цю інформацію заперечують та спростовують. Центр інформації УПЦ МП заявив, що митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння.

У Центрі повідомили, що Онуфрій буде здійснювати Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції, щоб уникнути скупчення віруючих.

А митрополит Антоній, за словами церковного пресцентру, перебуває в Києво-Печерській лаврі і також готується до Великодньої Божественної літургії.

Читайте також: Коронавірус в Україні та світі: хроніка подій

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.

Як повідомлялось раніше, у гуртожитку Київської духовної академії та семінарії захворювання COVID-19 виявили у трьох викладачів та 16 студентів.

У понеділок, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні.

13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.

19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.


СБУ корупція Віталій Кличко КМДА Микола Поворозник
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський звільнив ймовірного кандидата на голову Закарпатської ОДА із СБУ Кіpoвoгpaдської oблaсті
18 квітня 2020, 13:51
У Києві коронавірусом за добу захворіли 65 осіб, з них 26 - у Лаврі
18 квітня 2020, 10:55
У Полтаві вилучили контрабандні цигарки на понад три мільйони гривень
17 квітня 2020, 16:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Останні Популярні
Валерія Ясницька
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Всі блоги »
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »