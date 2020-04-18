Очільника УПЦ МП в Україні таємно госпіталізували із коронавірусом - ЗМІ

Як повідомляють українські ЗМІ, вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія та Антонія таємно госпіталізували із діагнозом COVID-19, представники церкви заперечують цю інформацію.

Фото: УПЦ МП

Як повідомляють українські ЗМІ, вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія та Антонія таємно госпіталізували із діагнозом COVID-19, представники церкви заперечують цю інформацію.

Про це передає RegioNews.

Вперше про це написало видання "Релігійна правда”, посилаючись на анонімні джерела у Лаврі. За даними видання, митрополит Онуфрій та керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній потрапили до лікарні із коронавірусом.

Госпіталізували також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. "Релігійна правда” стверджує, що очільники УПЦ МП проходили перевірку на наявність коронавірусу анонімно, а в лікарнях перебувають під чужими іменами.

Видання також пише, що митрополит Онуфрій не буде проводити Великодню літургію, а митрополит Антоній 17 квітня залишав клініку для участі у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Як повідомляє ТСН.Тиждень, інформація про госпіталізацію очільників церкви відповідає дійсності.

Підтверджуємо. Верхівка УПЦ МП з переляку лягла в клініку під чужими іменами, коли отримала позитивний тест. Вчора Антоній в лавру на ефір з температурою їздив, - стверджує ТСН.

За даними газети "Дзеркало тижня", у митрополита Онуфрія кілька днів тому був виявлений коронавірус, він перебуває у Київському інституті серця Бориса Тодурова.

Онуфрій перебуває у спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легень. І Борис Тодуров, і Вадим Новинський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив у непрофільному Інституті серця, - пише "Дзеркало тижня".

В церкві московського патріархату цю інформацію заперечують та спростовують. Центр інформації УПЦ МП заявив, що митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння.

У Центрі повідомили, що Онуфрій буде здійснювати Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції, щоб уникнути скупчення віруючих.

А митрополит Антоній, за словами церковного пресцентру, перебуває в Києво-Печерській лаврі і також готується до Великодньої Божественної літургії.

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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.

Як повідомлялось раніше, у гуртожитку Київської духовної академії та семінарії захворювання COVID-19 виявили у трьох викладачів та 16 студентів.

У понеділок, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні.

13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.

19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.