У гуртожитку УПЦ МП коронавірусом захворіли 19 осіб
Про це повідомляє пресслужба академії у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що ще 14 квітня, згідно із розпорядженням мера Києва, викладачів та студентів семінарії перевірили на наявність коронавірусу шляхом ПЛР-тестування.
Як повідомили у Київському міському лабораторному центрі, за результатами тестів захворіли 19 осіб, зокрема 3 викладача та 16 студентів.
В академії зазначили, що очікують на письмове підтвердження цієї інформації.
Усі хворі перебувають на самоізоляції в гуртожитку Академії під наглядом медиків.
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Нагадаємо, 17 квітня у Києві зафіксовано 705 хворих коронавірусом COVID-19, за добу виявили 61 випадок захворювання.
В Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусу COVID-19, упродовж доби виявили 501 новий випадок захворювання.
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