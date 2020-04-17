У Полтаві вилучили контрабандні цигарки на понад три мільйони гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
За даними слідства, кілька полтавчан організували незаконну схему реалізації тютюнових підакцизних виробів. Цигарки зловмисники отримували з інших областей України та із-за закордону. Зберігали їх у різних орендованих складських приміщеннях міста. Збували "товар" дрібнооптовими партіями через розгалужену мережу дилерів на Полтавщині.
У ході проведення обшуків за місцями зберігання продукції правоохоронці вилучили цигарки із ознаками контрафакту відомих торгових марок. Виробники фальсифікату вказували на пачках легальні фабрики з України та кількох країн світу.
Загалом вилучено 162 тисячі пачок цигарок, загальною вартістю більше ніж 3 мільйони гривень.
Тютюнові вироби вилучено як речові докази для проведення товарознавчої експертизи.
За результатами розслідування буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України.
Читайте також: П’яні депутати: в Полтаві один нетверезий міський депутат влаштував бійку, а другий викликав поліцію
- 18:08 17 квітня Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу
- 18:04 17 квітня Це не Чорнобиль: фахівці заспокоїли запорожців, які скаржилися на їдкий дим
- 17:33 17 квітня Вінницька облрада вирішила не доплачувати медикам за боротьбу з COVID-19
- 16:57 17 квітня Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі вище норми
- 16:55 17 квітня Силовики та чиновники під час епідемії витрачають бюджетні гроші на дорогі авто
- 16:44 17 квітня Компартія продовжує діяльність в Україні і отримує мільйонні внески
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт