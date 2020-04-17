У Полтаві вилучили контрабандні цигарки на понад три мільйони гривень

Співробітники СБУ викрили і блокували у Полтаві реалізацію контрабандних та контрафактних цигарок і вилучили товар на три мільйони гривень

Співробітники СБУ викрили і блокували у Полтаві реалізацію контрабандних та контрафактних цигарок і вилучили товар на три мільйони гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ. За даними слідства, кілька полтавчан організували незаконну схему реалізації тютюнових підакцизних виробів. Цигарки зловмисники отримували з інших областей України та із-за закордону. Зберігали їх у різних орендованих складських приміщеннях міста. Збували "товар" дрібнооптовими партіями через розгалужену мережу дилерів на Полтавщині. У ході проведення обшуків за місцями зберігання продукції правоохоронці вилучили цигарки із ознаками контрафакту відомих торгових марок. Виробники фальсифікату вказували на пачках легальні фабрики з України та кількох країн світу. Загалом вилучено 162 тисячі пачок цигарок, загальною вартістю більше ніж 3 мільйони гривень. Тютюнові вироби вилучено як речові докази для проведення товарознавчої експертизи. За результатами розслідування буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України. Читайте також: П’яні депутати: в Полтаві один нетверезий міський депутат влаштував бійку, а другий викликав поліцію

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