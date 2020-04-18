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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 10:55 14

У Києві коронавірусом за добу захворіли 65 осіб, з них 26 - у Лаврі

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18 квітня 2020, 10:55 14
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Станом на 18 квітня у Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 770 підтверджених випадків, упродовж доби зафіксовано 65 нових хворих
Фото: КМДА
Станом на 18 квітня у Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 770 підтверджених випадків, упродовж доби зафіксовано 65 нових хворих

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram, передає RegioNews.

За його словами, захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років та 41 чоловік віком від 19 до 92 років. Із них 6 - медичні працівники.

Він зазначив, що за минулу добу зареєстрували ще 26 хворих коронавірусом із Києво-Печерської Лаври.

11 пацієнтів потрапили до лікарень, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Від початку епідемії 30 киян одужали, 12 померли.

Кличко закликав киян залишатися вдома і на Великдень не йти до церкви.

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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.


коронавірус Київ карантин Віталій Кличко Києво-Печерська лавра
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