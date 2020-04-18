У Києві коронавірусом за добу захворіли 65 осіб, з них 26 - у Лаврі
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram, передає RegioNews.
За його словами, захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років та 41 чоловік віком від 19 до 92 років. Із них 6 - медичні працівники.
Він зазначив, що за минулу добу зареєстрували ще 26 хворих коронавірусом із Києво-Печерської Лаври.
11 пацієнтів потрапили до лікарень, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.
Від початку епідемії 30 киян одужали, 12 померли.
Кличко закликав киян залишатися вдома і на Великдень не йти до церкви.
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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.
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