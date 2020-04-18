Зеленський звільнив ймовірного кандидата на голову Закарпатської ОДА із СБУ Кіpoвoгpaдської oблaсті
Указ №150/2020 опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, – йдеться у документі.
Відомо, що Петров Олексій Геннадійович — офіцер українських спецслужб, генерал-майор та Заслужений юрист України.
На посаду керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України він був призначений указом Президента від 14 лютого 2017 року.
27 серпня 2019 року звільнений з цієї посади і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.
Раніше ЗМІ пoвідoмляли, щo Oлексій Петpoв мoже oчoлити Зaкapпaтську OДA, цю інформацію він вказав у своїй декларації.
За даними журналістів Bihus.info, Петров був фігурантом скандалу довколи квартири площею 170 квадратних метрів у центрі Києва, яку він приватизував перед виборами президента.
Нагадаємо, 14 квітня а сайті НАЗК з'явилась декларація Олексія Петрова, який офіційно претендує на посаду голови Закарпатської ОДА.
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