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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 13:51 9

Зеленський звільнив ймовірного кандидата на голову Закарпатської ОДА із СБУ Кіpoвoгpaдської oблaсті

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18 квітня 2020, 13:51 9
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17 квітня Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова із посади начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області
Фото: Facebook
17 квітня Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова із посади начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області

Указ №150/2020 опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, – йдеться у документі.

Відомо, що Петров Олексій Геннадійович — офіцер українських спецслужб, генерал-майор та Заслужений юрист України.

На посаду керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України він був призначений указом Президента від 14 лютого 2017 року.

27 серпня 2019 року звільнений з цієї посади і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

Раніше ЗМІ пoвідoмляли, щo Oлексій Петpoв мoже oчoлити Зaкapпaтську OДA, цю інформацію він вказав у своїй декларації.

За даними журналістів Bihus.info, Петров був фігурантом скандалу довколи квартири площею 170 квадратних метрів у центрі Києва, яку він приватизував перед виборами президента.

Нагадаємо, 14 квітня а сайті НАЗК з'явилась декларація Олексія Петрова, який офіційно претендує на посаду голови Закарпатської ОДА.


Олексій Петров корупція СБУ Закарпаття Кіровогрдаська область
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