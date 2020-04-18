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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 10:05 27

Коронавірус в Україні: зафіксовано 5106 випадків захворювання

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18 квітня 2020, 10:05 27
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Згідно із даними Центру громадського здоров'я, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб
Фото: flickr
Згідно із даними Центру громадського здоров'я, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я Коронавірус_інфо, передає RegioNews.

Зазначається, що 133 пацієнти померли, 275 осіб вилікувались.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 333 дитини та 978 медиків.

Упродовж минулої доби в Україні було зроблено 5152 ПЛР-тести. Надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Минулої доби, 17 квітня в Україні було зафіксовано 4662 випадки коронавірусу COVID-19, упродовж доби виявили 501 новий випадок захворювання.


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