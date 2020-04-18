Главу УПЦ МП в Украине тайно госпитализировали с коронавирусом - СМИ

Как сообщают украинские СМИ, высшее руководство УПЦ МП - митрополитов Онуфрия и Антония тайно госпитализировали с диагнозом COVID-19, представители церкви отрицают эту информацию

Фото: УПЦ МП

Как сообщают украинские СМИ, высшее руководство УПЦ МП - митрополитов Онуфрия и Антония тайно госпитализировали с диагнозом COVID-19, представители церкви отрицают эту информацию

Об этом передает RegioNews.

Впервые об этом написало издание "Религиозная правда", ссылаясь на анонимные источники в Лавре. По данным издания, митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний попали в больницу с коронавирусом.

Госпитализировали также ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. "Религиозная правда" утверждает, что руководители УПЦ МП проходили проверку на наличие коронавируса анонимно, а в больницах находятся под чужими именами.

Издание также пишет, что митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, а митрополит Антоний 17 апреля оставлял клинику для участия в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Как сообщает ТСН.Тиждень, информация о госпитализации глав церкви соответствует действительности.

Подтверждаем. Верхушка УПЦ МП от испуга легла в клинику под чужими именами, когда получила положительный тест. Вчера Антоний в лавру на эфир с температурой ездил, - утверждает ТСН.

По данным газеты "Зеркало недели", у митрополита Онуфрия несколько дней назад был обнаружен коронавирус, он находится в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.

Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую обеспечил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая современный аппарат искусственной вентиляции легких. И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца, - пишет "Зеркало недели".

В церкви Московского патриархата эту информацию отрицают и опровергают. Центр информации УПЦ МП заявил, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению.

В Центре сообщили, что Онуфрий будет осуществлять Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции, чтобы избежать скопления верующих.

А митрополит Антоний, по словам церковного пресс-центра, находится в Киево-Печерской лавре и также готовится к Пасхальной Божественной литургии.

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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.

Как сообщалось ранее, в общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевания COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов.

В понедельник, 13 апреля от коронавирус COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который больше недели находился в больнице.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин.

19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.