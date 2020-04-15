У нардепа Вадима Новинського виявили коронавірус

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що тест на наявність коронавірусу COVID-19, який він здав сьогодні, показав позитивний результат

Фото: Facebook

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що тест на наявність коронавірусу COVID-19, який він здав сьогодні, показав позитивний результат

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він почуває себе нормально, а також зазначив, що до повторного тесту лікарі порадили йому знаходитися в стаціонарі під їх наглядом.

"Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8", — написав депутат.

У своєму дописі він не повідомив, чи відвідував останнім часом Києво-Печерські лавру.

Також Новинський додав, що буде перебувати на самоізоляції, а всі особи, з якими він контактував, пройдуть тестування.

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Нагадаємо, 19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.

13 квітня у Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.

Також троє священиків УПЦ МП захворіли на COVID-19 на Буковині.