Голова Вінницької ОДА Скальський вважає масове зараження лікарів "їх власною необачністю"
Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, пише RegioNews з посиланням на vinnytsianews.com.
Всього в області серед медпрацівників лабораторно підтверджено 79 випадків коронавірусної інфекції.
"Тут питання більше до особистої дисципліни кожного співробітника і контроль за дотриманням цієї дисципліни керівниками установ. Причому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами і в побуті", – заявив Скальський.
Нагадаємо, що поширення коронавіруса у Вінницькій області почалося з медичного закладу. Коронавірусом захворіла медсестра Вінницького пологового будинку №2 і заразила 8 своїх колег.
Вже через кілька днів вірус виявили у лікаря Подільського регіонального центру онкології, а потім ще у семи його колег і одного пацієнта онкоцентру.
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