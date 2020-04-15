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Голова Вінницької ОДА Скальський вважає масове зараження лікарів "їх власною необачністю"
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15 квітня 2020, 14:12 7

Голова Вінницької ОДА Скальський вважає масове зараження лікарів "їх власною необачністю"

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15 квітня 2020, 14:12 7
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Масове захворювання коронавірусом медиків у Вінницькій області, де за минулу добу хворобу підтвердили у 26 медпрацівників Калинівської райлікарні, стало наслідком "порушення особистої та виробничої дисципліни"
Масове захворювання коронавірусом медиків у Вінницькій області, де за минулу добу хворобу підтвердили у 26 медпрацівників Калинівської райлікарні, стало наслідком "порушення особистої та виробничої дисципліни"

Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, пише RegioNews з посиланням на vinnytsianews.com.

Всього в області серед медпрацівників лабораторно підтверджено 79 випадків коронавірусної інфекції.

"Тут питання більше до особистої дисципліни кожного співробітника і контроль за дотриманням цієї дисципліни керівниками установ. Причому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами і в побуті", – заявив Скальський.

Нагадаємо, що поширення коронавіруса у Вінницькій області почалося з медичного закладу. Коронавірусом захворіла медсестра Вінницького пологового будинку №2 і заразила 8 своїх колег.

Вже через кілька днів вірус виявили у лікаря Подільського регіонального центру онкології, а потім ще у семи його колег і одного пацієнта онкоцентру.

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