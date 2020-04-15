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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
15 апреля 2020, 14:08 28

У нардепа Вадима Новинского обнаружили коронавирус

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15 апреля 2020, 14:08 28
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Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что тест на наличие коронавируса COVID-19, который он сдал сегодня, показал положительный результат
Фото: Facebook
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что тест на наличие коронавируса COVID-19, который он сдал сегодня, показал положительный результат

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он чувствует себя нормально, а также отметил, что до повторного теста врачи посоветовали ему находиться в стационаре под их наблюдением.

"После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8", - написал депутат.

В своем посте он не сообщил, посещал ли в последнее время Киево-Печерскую лавру.

Также Новинский добавил, что будет находиться на самоизоляции, а все лица, с которыми он контактировал, пройдут тестирование.

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Напомним, 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.

Также трое священников УПЦ МП заболели COVID-19 на Буковине.


коронавирус карантин Вадим Новинский Киево-Печерская лавра
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