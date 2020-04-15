У нардепа Вадима Новинского обнаружили коронавирус
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, он чувствует себя нормально, а также отметил, что до повторного теста врачи посоветовали ему находиться в стационаре под их наблюдением.
"После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8", - написал депутат.
В своем посте он не сообщил, посещал ли в последнее время Киево-Печерскую лавру.
Также Новинский добавил, что будет находиться на самоизоляции, а все лица, с которыми он контактировал, пройдут тестирование.
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Напомним, 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.
13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.
Также трое священников УПЦ МП заболели COVID-19 на Буковине.
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