Вірус поширюється Києвом, за добу виявили ще 61 випадок
Про це повідомив під час брифінгу мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, за добу зафіксовано також один летальний випадок у місті. Кличко додав, що динаміка поширення вірусу в Києві невтішна.
Захворіли 26 жінок віком від 26 до 65 років, 29 чоловіків віком від 20 до 67 років та 6 дітей.
До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
За минулу добу у Києво-Печерській лаврі виявили ще 1 хворого, і ще трьох в Іонінському монастирі.
Він зазначив, що в лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, монахам вимірюють температуру, встановлено пости.
Також госпіталізували одну монахиню та двоє учнів семінарії, ще у 20 семінаристів взяли зразки на дослідження.
Найбільше хворих виявили у Дарницькому районі (19), 16 хворих зафіксовано в Печерському районі, ще 8 осіб захворіли у Солом’янському районі, 5 у Деснянському, по 4 у Шевченкiвському та Святошинському, по 2 у Дніпровському та Голосіївському і один у Оболонському.
Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом, за добу COVID-19 виявили у 392 осіб.
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