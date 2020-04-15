Вірус поширюється Києвом, за добу виявили ще 61 випадок

У Києві упродовж доби виявили 61 новий випадок захворювання коронавірусом, загалом у столиці зафіксовано 612 хворих

Фото: КМДА

У Києві упродовж доби виявили 61 новий випадок захворювання коронавірусом, загалом у столиці зафіксовано 612 хворих

Про це повідомив під час брифінгу мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, за добу зафіксовано також один летальний випадок у місті. Кличко додав, що динаміка поширення вірусу в Києві невтішна.

Захворіли 26 жінок віком від 26 до 65 років, 29 чоловіків віком від 20 до 67 років та 6 дітей.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу у Києво-Печерській лаврі виявили ще 1 хворого, і ще трьох в Іонінському монастирі.

Він зазначив, що в лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, монахам вимірюють температуру, встановлено пости.

Також госпіталізували одну монахиню та двоє учнів семінарії, ще у 20 семінаристів взяли зразки на дослідження.

Найбільше хворих виявили у Дарницькому районі (19), 16 хворих зафіксовано в Печерському районі, ще 8 осіб захворіли у Солом’янському районі, 5 у Деснянському, по 4 у Шевченкiвському та Святошинському, по 2 у Дніпровському та Голосіївському і один у Оболонському.

Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом, за добу COVID-19 виявили у 392 осіб.