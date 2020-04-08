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08 квітня 2020, 16:23 2

Коронавірус на Буковині: одна людина померла, троє на апаратах ШВЛ

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08 квітня 2020, 16:23 2
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У Чернівецькій ОДА розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців та пацієнтів, у яких підозрюють COVID-19, станом на 8 квітня
У Чернівецькій ОДА розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців та пацієнтів, у яких підозрюють COVID-19, станом на 8 квітня

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку облдержадміністрацію.

Лікувальні заклади в Чернівцях: У реанімаційному відділенні обласної лікарні перебувають п’ятеро пацієнтів, двоє – із підтвердженою коронавірусною інфекцією та троє – із підозрою. Один недужий на COVID-19 підключений до апарату штучної вентиляції легень. Сьогодні покращився стан 82-річної пацієнтки, яка була на кисневій дотації. Жінку перевели із реанімації до інфекційного відділення.

У реанімації обласної дитячої лікарні надають допомогу двом хворим із підозрою на коронавірус. Їхній стан – середньої важкості. 4-річного хлопчика перевели із Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання та цукровий діабет. Інший пацієнт також має ознаки інфекційного захворювання. Новонародженого малюка, який напередодні був у реанімації, вже перевели до відділення.

У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 перебуває двоє пацієнтів. Одному недужому стало краще, його перевели у відділення. Одна хвора сьогодні померла. 66-річна жінка мала супутнє захворювання – гіпертонію.

Новоселицький район: пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. У неї підозрюють коронавірус, жінка підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Сторожинецький район: четверо хворих на неінвазивній вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. Стан їхній – середньої важкості. Коронавірус підтверджено у одного з цих недужих.

У Хотинській центральній районній лікарні надають допомогу двом пацієнткам із COVID-19. Одна має двобічну пневмонію та перебуває на кисневій дотації. У іншої немає ознак респіраторного захворювання, її стан важкий через інсульт.

Глибоцький район: У Глибоцькій центральній районній лікарні за останні дві доби із реанімації до відділень перевели двох осіб – їхній стан покращився. Водночас у реанімації ще залишаються четверо хворих. Один із них із підтвердженим COVID-19 – у важкому стані, має пневмонію, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Ще троє – на кисневій дотації.

Нагадаємо, на ранок 8 квітня у Чернівецькій області було підтверджено 273 випадки коронавірусу. Шестеро людей померли, одужали – 16.

За вчорашню добу виявили 25 нових випадків. Серед нових хворих – троє священиків УПЦ МП з Чернівців. Усі вони служили в різних церквах. Дезинфікувати церкви поки не планують.

Також СЕС проводить епідемрозслідування в селі Колінківцях Хотинського району, де виявлено найбільшу кількість недужих у районах. Епідеміологи вважають, що найімовірніше, хворі заразилися на велелюдному похороні.

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