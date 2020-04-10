У Києві не буде комендантської години - Кличко
Про це він розповів в Telegram, передає RegioNews.
За його словами, такі заходи не входять до компетенції місцевої влади.
Кличко також повідомив, що для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці.
"Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюсь до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - сказав він.
Кличко також додав, що станом на 10 квітня у Києві правоохоронці склали 705 адмінпротоколів щодо порушників, на користь бюджету було стягнуто понад 130 тисяч гривень.
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Нагадаємо, у Києві на вихідних працівники поліції будуть посилено патрулювати парки, сквери та вулиці міста з метою контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень.
10 березня у Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу COVID-19, таким чином загальна кількість хворих становить 348 підтверджених випадків.
9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19.
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