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10 квітня 2020, 20:45 19

У Києві не буде комендантської години - Кличко

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10 квітня 2020, 20:45 19
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Мер Києва Віталій Кличко запевнив киян, що у столиці не будуть запроваджувати комендантську годину за прикладом інших регіонів України
Фото: Telegram
Мер Києва Віталій Кличко запевнив киян, що у столиці не будуть запроваджувати комендантську годину за прикладом інших регіонів України

Про це він розповів в Telegram, передає RegioNews.

За його словами, такі заходи не входять до компетенції місцевої влади.

Кличко також повідомив, що для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці.

"Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюсь до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - сказав він.

Кличко також додав, що станом на 10 квітня у Києві правоохоронці склали 705 адмінпротоколів щодо порушників, на користь бюджету було стягнуто понад 130 тисяч гривень.

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Нагадаємо, у Києві на вихідних працівники поліції будуть посилено патрулювати парки, сквери та вулиці міста з метою контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень.

10 березня у Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу COVID-19, таким чином загальна кількість хворих становить 348 підтверджених випадків.

9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19.


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