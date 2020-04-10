У Києві не буде комендантської години - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевнив киян, що у столиці не будуть запроваджувати комендантську годину за прикладом інших регіонів України

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Мер Києва Віталій Кличко запевнив киян, що у столиці не будуть запроваджувати комендантську годину за прикладом інших регіонів України

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