У Києві вже 348 хворих коронавірусом, за добу додалось 13 інфікованих
Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
За словами Кличка, захворіли 8 жінок віком від 21 до 91 року, 4 чоловіки віком від 35 до 71 року та 14-річна дівчина.
Троє пацієнтів були госпіталізовані, всі інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Він також додав, що в Києві загалом зробили 3 300 експрес-тестів і 3 500 лабораторних тестів ПЛР.
Найбільше хворих за добу виявили у Солом’янському районі - 6, двох в Подільському, а також по одному в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.
У Київській області, згідно із даними Центру громадського здоров’я, за минулу добу підтвердили 7 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих становить 140 осіб.
Одужало 6 осіб, померли – 5, нових смертельних випадків за добу в області немає.
У області на наявність інфекції перевіряють 583 особи, найбільше у Києво-Святошинському районі - 152 та в Обухівському - 70.
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Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня в Івано-Франківській області з COVID-19 померли 17 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 69 летальних випадків.
9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19.
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