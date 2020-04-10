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10 квітня 2020, 15:04 19

У Києві вже 348 хворих коронавірусом, за добу додалось 13 інфікованих

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10 квітня 2020, 15:04 19
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Станом на 10 березня у Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу COVID-19, таким чином загальна кількість хворих становить 348 підтверджених випадків
Фото: Telegram
Станом на 10 березня у Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу COVID-19, таким чином загальна кількість хворих становить 348 підтверджених випадків

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами Кличка, захворіли 8 жінок віком від 21 до 91 року, 4 чоловіки віком від 35 до 71 року та 14-річна дівчина.

Троє пацієнтів були госпіталізовані, всі інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Він також додав, що в Києві загалом зробили 3 300 експрес-тестів і 3 500 лабораторних тестів ПЛР.

Найбільше хворих за добу виявили у Солом’янському районі - 6, двох в Подільському, а також по одному в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.

У Київській області, згідно із даними Центру громадського здоров’я, за минулу добу підтвердили 7 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих становить 140 осіб.

Одужало 6 осіб, померли – 5, нових смертельних випадків за добу в області немає.

У області на наявність інфекції перевіряють 583 особи, найбільше у Києво-Святошинському районі - 152 та в Обухівському - 70.

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Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня в Івано-Франківській області з COVID-19 померли 17 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 69 летальних випадків.

9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19.


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