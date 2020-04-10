Кличко анонсував жорсткий контроль за дотриманням карантину

У Києві на вихідних працівники поліції будуть посилено патрулювати парки, сквери та вулиці міста з метою контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень

Фото: Facebook

У Києві на вихідних працівники поліції будуть посилено патрулювати парки, сквери та вулиці міста з метою контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень

.