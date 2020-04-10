Кличко анонсував жорсткий контроль за дотриманням карантину
Про це під час брифінгу 10 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Він закликав киян не нехтувати правилами та не йти у місця, за відвідування яких можуть оштрафувати.
"Для контролю за дотриманням обмежень в ці вихідні правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках і скверах, в громадських місцях Києва", - сказав Кличко.
Кличко додав, що влада міста домовилася із представниками церков про перенесення поминальних днів на час, коли карантинні обмеження будуть скасовані, і закликав мешканців міста на час Вербної неділі залишатися вдома.
"Ми підтримуємо таку позицію. Сьогодні головне - без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великдень. Це дуже важливо", - додав він.
Кличко зазначив, що в районах міста, де виявлено масове зараження коронавірусом, буде запроваджено обов'язковий карантин.
"Комісія з надзвичайних ситуацій столиці схвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання: на підприємствах, в установах", – розповів мер міста.
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Нагадаємо, 10 березня у Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу COVID-19, таким чином загальна кількість хворих становить 348 підтверджених випадків.
9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19.
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