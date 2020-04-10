В Киеве не будет комендантского часа - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заверил киевлян, что в столице не будут вводить комендантский час по примеру других регионов Украины

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Мэр Киева Виталий Кличко заверил киевлян, что в столице не будут вводить комендантский час по примеру других регионов Украины

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