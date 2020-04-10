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10 апреля 2020, 20:45 20

В Киеве не будет комендантского часа - Кличко

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10 апреля 2020, 20:45 20
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Мэр Киева Виталий Кличко заверил киевлян, что в столице не будут вводить комендантский час по примеру других регионов Украины
Фото: Telegram
Мэр Киева Виталий Кличко заверил киевлян, что в столице не будут вводить комендантский час по примеру других регионов Украины

Об этом он рассказал в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, такие меры не входят в компетенцию местных властей.

Кличко также сообщил, что для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице.

"Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", - сказал он.

Кличко также добавил, что по состоянию на 10 апреля в Киеве правоохранители составили 705 админпротоколов в отношении нарушителей, в пользу бюджета было взыскано более 130 тысяч гривен.

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Напомним, в Киеве на выходных работники полиции будут усиленно патрулировать парки, скверы и улицы города с целью контроля за соблюдением гражданами карантина.

10 марта в Киеве обнаружили еще 13 случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 348 подтвержденных случаев.

9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19.


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