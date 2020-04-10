Кличко анонсировал жесткий контроль за соблюдением карантина

В Киеве на выходных работники полиции будут усиленно патрулировать парки, скверы и улицы города с целью контроля за соблюдением гражданами карантина

Фото: Facebook

В Киеве на выходных работники полиции будут усиленно патрулировать парки, скверы и улицы города с целью контроля за соблюдением гражданами карантина

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