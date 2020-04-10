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10 апреля 2020, 16:40 6

Кличко анонсировал жесткий контроль за соблюдением карантина

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10 апреля 2020, 16:40 6
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В Киеве на выходных работники полиции будут усиленно патрулировать парки, скверы и улицы города с целью контроля за соблюдением гражданами карантина
Фото: Facebook
В Киеве на выходных работники полиции будут усиленно патрулировать парки, скверы и улицы города с целью контроля за соблюдением гражданами карантина

Об этом во время брифинга 10 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Он призвал киевлян не пренебрегать правилами и не идти в места, за посещение которых могут оштрафовать.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - сказал Кличко.

Кличко добавил, что власти города договорилась с представителями церквей о переносе поминальных дней на время, когда карантин будет отменен, и призвал жителей города на время Вербного воскресенья оставаться дома.

"Мы поддерживаем такую ​​позицию. Сегодня главное - без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху. Это очень важно", - добавил он.

Кличко отметил, что в районах города, где обнаружено массовое заражение коронавирусом, будет введен обязательный карантин.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы принял решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания: на предприятиях, в учреждениях", - рассказал мэр города.

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Напомним, 10 марта в Киеве обнаружили еще 13 случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 348 подтвержденных случаев.

9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19.


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