Кличко анонсировал жесткий контроль за соблюдением карантина
Об этом во время брифинга 10 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Он призвал киевлян не пренебрегать правилами и не идти в места, за посещение которых могут оштрафовать.
"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - сказал Кличко.
Кличко добавил, что власти города договорилась с представителями церквей о переносе поминальных дней на время, когда карантин будет отменен, и призвал жителей города на время Вербного воскресенья оставаться дома.
"Мы поддерживаем такую позицию. Сегодня главное - без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху. Это очень важно", - добавил он.
Кличко отметил, что в районах города, где обнаружено массовое заражение коронавирусом, будет введен обязательный карантин.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы принял решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания: на предприятиях, в учреждениях", - рассказал мэр города.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, 10 марта в Киеве обнаружили еще 13 случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 348 подтвержденных случаев.
9 апреля во Киеве обнаружили 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19.
- 16:59 10 апреля "За жизнь боролись всю ночь”: как преодолевают коронавирус в Днепропетровской области
- 16:57 10 апреля СБУ в Николаевской области открыла уголовное производство на главу ОГА Стадника
- 16:48 10 апреля В Тернополе количество смертей от COVID-19 выросло до пяти
- 16:40 10 апреля Кличко анонсировал жесткий контроль за соблюдением карантина
- 16:31 10 апреля В Тернополе приняли решение не вводить комендантский час
- 16:21 10 апреля Экс-премьер Гончарук и антикоррупционер Шабунин нарушали масочный режим
- 18:59 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка