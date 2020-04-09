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09 апреля 2020, 19:58 10

В трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час

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09 апреля 2020, 19:58 10
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Карантин в Украине будет продлен до начала мая, а в трех областях Западной Украины - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, могут ввести комендантский час
Фото: Facebook
Карантин в Украине будет продлен до начала мая, а в трех областях Западной Украины - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, могут ввести комендантский час

Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания с премьер-министром Украины, передает RegioNews.

"Было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и услышали такую ​​информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано Франковской, Тернопольской и Львовской - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - рассказал Марцинкив.

По его словам, власти также рассматривает возможность введения комендантского часа, больше информации станет известно 10 апреля на соответствующем совещании с президентом Украины.

"Но когда это начало, которое это число, не было уточнено", - добавил он.

Марцинкив отмечает, что такие меры призваны разорвать цепь заражения.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 27 марта прекращается приезд граждан из-за рубежа.


коронавирус карантин Львов Ивано-Франковск Комендантский час
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