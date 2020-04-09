В трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час
Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания с премьер-министром Украины, передает RegioNews.
"Было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и услышали такую информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано Франковской, Тернопольской и Львовской - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - рассказал Марцинкив.
По его словам, власти также рассматривает возможность введения комендантского часа, больше информации станет известно 10 апреля на соответствующем совещании с президентом Украины.
"Но когда это начало, которое это число, не было уточнено", - добавил он.
Марцинкив отмечает, что такие меры призваны разорвать цепь заражения.
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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 27 марта прекращается приезд граждан из-за рубежа.
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