В трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час

Карантин в Украине будет продлен до начала мая, а в трех областях Западной Украины - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, могут ввести комендантский час

Фото: Facebook

Карантин в Украине будет продлен до начала мая, а в трех областях Западной Украины - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, могут ввести комендантский час

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