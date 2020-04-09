ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині

Після звільнення з посади керівника обласного Управління охорони здоров’я Юрія Осіпчука у розпал епідемії , в регіоні розгорнулась запекла боротьба за вакантне місце

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Після звільнення з посади керівника обласного Управління охорони здоров’я Юрія Осіпчука у розпал епідемії , в регіоні розгорнулась запекла боротьба за вакантне місце

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела в Рівненській ОДА.

Після публікації на сайті в ОП виникло чимало запитань до очільника області стосовно його кадрової політики.

В результате кандидат губернатора – Юрій Ординський виявився не готовим до такого роду публічності та відмовився подавати свої документи на конкурс. У підсумку на конкурс подалися троє. Перший – Владислав Сухляк, депутат обласної ради. Другий – Олег Вівсяник діючий заступник начальника Управління , якого вважають людиною звільненого Юрія Осіпчука. Третій – депутат Рівненської обласної ради Юрій Білик, який обіймає посаду заступника головного лікаря Обласного діагностичного центру та є членом фракції Радикальної партії Олега Ляшка в обласній раді. Його призначення лобіює перший заступник голови облради Сергій Свисталюк та права рука Олега Ляшка, екснардеп Андрій Лозовий. До слова, його мама теж лікар і голова фракції радикалів в Рівненській облраді.

Всі троє вже пройшли два етапи конкурсу: тестування та завдання комісії. За нашою інформацією, на тестуванні найбільше набрав Владислав Сухляк – 37 балів, за ним Юрій Білик – 34 бали і найменше – 31 бал у Олега Вівсяника. Тут варто зазначити, що мінімально прохідний результат на тестуванні - 26, а максимально можливий – 40 балів. Відповідно всі кандидати були допущені до фінального етапу.

Фінальний етап, це співбесіда з головою облдержадміністрацією Віталієм Ковалем. І тут починаються проблеми для нинішнього голови ОДА. Якщо Коваль призначає кандидата від радикалів -- Юрія Білика, він налаштовує проти себе більшість депутатів облради. А зважаючи, що у "ворогах" керівника області ще знаходиться депутати від партії "Свобода", то Коваль має всі шанси спровокувати чергове протистояння в обласній раді. Це може коштувати посади першому заму голови облради Сергію Свисталюку – як мінімум. Як максимум, можуть высловити недовіру - самому Віталію Ковалю.

В разі призначення на посаду Владислава Сухляка, голова адміністрації зіпсує стосунки з радикалами, які можуть приєднатись до "Свободи". Які разом можуть принести чимало клопоту Ковалю. І тут йому доведеться йти на союз з рештою депутатських фракцій. Тим самим потрапляючи в певну залежність.

Співбесіда має відбутись завтра: вранці – Олег Вівсяник, в обідню пору – Юрій Білик, а ближче до кінця робочого дня – Владислав Сухляк. Результати вочевидь будуть оголошені вже у понеділок. А це означає, що вихідні у Віталія Коваля будуть непрості. Тим більше, що на Рівненщині вже зафіксовано 64 хворих на коронавірус, а це восьме місце в сумному рейтингу серед всіх областей.