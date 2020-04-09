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09 квітня 2020, 19:38 21

До боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри – Ляшко після візиту у Миколаївську область

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09 квітня 2020, 19:38 21
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За підсумками свого візиту в Миколаївську область Віктор Ляшко заявив, що ніяких порушень немає і тести перевіряють правильно
Фото: скрін з відео
За підсумками свого візиту в Миколаївську область Віктор Ляшко заявив, що ніяких порушень немає і тести перевіряють правильно

Про це стало відомо під час підсумкового брифінгу біля будівлі Миколаївської ОДА у четвер, 9 квітня, передає RegioNews.

Ляшко розповів, що перевірив алгоритм роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги. Також перевірив і роботу мобільної бригади, яка має виїжджати відбирати зразки у хворих з підозрою на коронавірус.

Ляшко запевнив, що порушень в роботі знайдено не було. Щодо того, що в Миколаєві мало проводять тестів сказав, що в місті мало скарг на ознаки захворювання.

Крім цього, він закликав якомога швидше ухвалити зміни до обласного бюджету, оскільки від цього залежить і рівень надання медичної допомоги.

"Ми опрацювали сьогодні чотири рівня надання медичної допомоги, щоб подивитися, які алгоритми працюють і які, можливо, алгоритми недопрацьовують до кінця і треба їх підсилити. Тому на кожному з чотирьох етапів були надані певні пропозиції, і ми побачили, як позитивні моменти, так і негативні, які потребують поліпшення", - сказав Ляшко.

Головний санлікар заявив, що до боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри.

"До боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри. Ми всі зараз повинні зрозуміти, що часу гратися в політику немає. Потрібно приймати швидкі, дієві рішення, які дозволять забезпечити впровадження ефективних протиепідемічних заходів та якісної медичної допомоги", – підкреслив він.


Віктор Ляшко Миколаївська ОДА Миколаїв коронавірус перевірки
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