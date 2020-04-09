До боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри – Ляшко після візиту у Миколаївську область
Про це стало відомо під час підсумкового брифінгу біля будівлі Миколаївської ОДА у четвер, 9 квітня, передає RegioNews.
Ляшко розповів, що перевірив алгоритм роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги. Також перевірив і роботу мобільної бригади, яка має виїжджати відбирати зразки у хворих з підозрою на коронавірус.
Ляшко запевнив, що порушень в роботі знайдено не було. Щодо того, що в Миколаєві мало проводять тестів сказав, що в місті мало скарг на ознаки захворювання.
Крім цього, він закликав якомога швидше ухвалити зміни до обласного бюджету, оскільки від цього залежить і рівень надання медичної допомоги.
"Ми опрацювали сьогодні чотири рівня надання медичної допомоги, щоб подивитися, які алгоритми працюють і які, можливо, алгоритми недопрацьовують до кінця і треба їх підсилити. Тому на кожному з чотирьох етапів були надані певні пропозиції, і ми побачили, як позитивні моменти, так і негативні, які потребують поліпшення", - сказав Ляшко.
Головний санлікар заявив, що до боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри.
"До боротьби з коронавірусом не повинні підтягувати політичні ігри. Ми всі зараз повинні зрозуміти, що часу гратися в політику немає. Потрібно приймати швидкі, дієві рішення, які дозволять забезпечити впровадження ефективних протиепідемічних заходів та якісної медичної допомоги", – підкреслив він.
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