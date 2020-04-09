В Збройних силах зросла кількість хворих коронавірусом

У четвер, 9 квітня в Збройних Силах України виявили ще два випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у Василькові та Мелітополі

Фото: Facebook

У четвер, 9 квітня в Збройних Силах України виявили ще два випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у Василькові та Мелітополі

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