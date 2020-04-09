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09 квітня 2020, 17:26 10

В Збройних силах зросла кількість хворих коронавірусом

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09 квітня 2020, 17:26 10
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У четвер, 9 квітня в Збройних Силах України виявили ще два випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у Василькові та Мелітополі
Фото: Facebook
У четвер, 9 квітня в Збройних Силах України виявили ще два випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у Василькові та Мелітополі

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовця Васильківського гарнізону раніше госпіталізували із пневмонією, згодом було підтверджено наявність коронавірусу. Він перебуває в госпіталі, стан його здоров’я задовільний.

Ще один випадок виявили у солдата однієї з військових частин Мелітополя.

"З кінця березня він перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 29 березня у нього підвищилася температура. Зроблені на початку квітня з інтервалом 4 доби швидкі тести показали негативний результат", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі Збройних сил додали, що військовослужбовець лікується в домашніх умовах, його стан задовільний. Усіх контактних осіб відправили на самоізоляцію.

Загалом у Збройних силах України виявили вже 7 випадків захворювання коронавірусом.

У вівторок стало відомо про першу смерть від коронавірусу в армії - померла жінка, яка працювала в Збройних силах на Івано-Франківщині.

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Нагадаємо, 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.


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