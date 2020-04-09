В Вооруженных силах выросло количество больных коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что военнослужащего Васильковского гарнизона ранее госпитализировали с пневмонией, впоследствии было подтверждено наличие коронавируса. Он находится в госпитале, состояние его здоровья удовлетворительное.
Еще один случай обнаружили у солдата одной из воинских частей Мелитополя.
"С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19. 29 марта в него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
В Генштабе Вооруженных сил добавили, что военнослужащий лечится в домашних условиях, его состояние удовлетворительное. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию.
Всего в Вооруженных силах Украины обнаружили уже 7 случаев заболевания коронавирусом.
Во вторник стало известно о первой смерти от коронавируса в армии - умерла женщина, которая работала в Вооруженных силах в Ивано-Франковской области.
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Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
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