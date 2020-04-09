Загострення на Донбасі: загинув український військовий
Про це написала співробітниця Офісу генпрокурора Наталія Непряхіна на особистій Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.
Біля селища Кримське Новоайдарівського району Луганської області під час обстрілу українських військових російськими кадровиками, який тривав 40 хвилин, загинув боєць ЗСУ. Чоловікові було 49 років.
Детальної інформації про те, які поранення отримав військовий, де мешкав та коли з ним попрощаються наразі немає.
Нагадаємо, що протягом минулої доби на Луганщині зафіксували істотне збільшення порушень режиму припинення вогню. Більшість - біля ділянки розведення в районі Золотого. Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Як писали RegioNews раніше, 4 березня внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ООС, один з них перебуває у важкому стані.
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