Загострення на Донбасі: загинув український військовий

9 квітня внаслідок загострення у зоні бойових дій на сході України під час обстрілу російськими кадровими військовими позицій ЗСУ загинув український боєць

Фото з Facebook-сторінки

9 квітня внаслідок загострення у зоні бойових дій на сході України під час обстрілу російськими кадровими військовими позицій ЗСУ загинув український боєць

Про це написала співробітниця Офісу генпрокурора Наталія Непряхіна на особистій Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.

Біля селища Кримське Новоайдарівського району Луганської області під час обстрілу українських військових російськими кадровиками, який тривав 40 хвилин, загинув боєць ЗСУ. Чоловікові було 49 років.

Детальної інформації про те, які поранення отримав військовий, де мешкав та коли з ним попрощаються наразі немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на Луганщині зафіксували істотне збільшення порушень режиму припинення вогню. Більшість - біля ділянки розведення в районі Золотого. Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як писали RegioNews раніше, 4 березня внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ООС, один з них перебуває у важкому стані.