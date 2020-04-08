Кабмин изменил карантинные ограничения
Как передает RegioNews, о внесенных изменениях во время заседания правительства 8 апреля в постановление о предотвращении распространения COVID-19 сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В частности, разрешено работать объектам:
- почтовой и курьерской деятельности;
- строительных работ;
- по сбору и заготовке отходов;
- заведениям торговли строительными материалами;
- химчисткам.
Люди старше 60 лет, которые не требуют самоизоляции:
- госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции";
- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;
- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:
- осуществляют деятельность и предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
- предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
- являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
- включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- являются объектами потенциально опасных технологий и производств.
Также Кабмин утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторов).
Кроме того, местные органы власти получили право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности, резервного фонда этих бюджетов).
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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.
1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.
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