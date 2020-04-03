На Вінничині сільський голова зібрав мітинг у розпал карантину
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області, пише RegioNews.
Сільський голова хотів перешкодити роботі слідчо-оперативної групи поліції під час розслідування кримінального провадження за фактом його жорстокого поводження з тваринами.
Згідно з попередньою інформацією, зловмисник, який має мисливську зброю, застрелив двох собак.
За фактом порушення карантину та зібрання мітингу слідчі Гайсинського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Тільки згідно цього порушення йому загрожує позбавлення волі до 3-х років.
Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять опитування всіх учасників.
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