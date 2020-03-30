У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко

У столиці станом на 30 березня зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків

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У столиці станом на 30 березня зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків

Про це під час брифінгу 30 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, це 11 жінок віком від 20 до 61 року та 9 чоловіків віком від 25 до 70 років.

Одна особа направлена до лікарні №4, троє - в лікарню №9, всі інші лікуються вдома на самоізоляції.

З 20 нових випадків - 4 так званих "сімейних вогнища". Це коли захворіли кілька членів родини. Також в Києві вилікувались від вірусної інфекції 2 людини.

Кличко закликав киян не ставитись легковажно до свого здоров'я та здоров'я оточуючих і дотримуватись усіх вимог карантину.

"Подумайте нарешті головою. Коли вас закликають обмежити контакти і залишитись вдома для власної безпеки, ви компаніями вивалюєте на пікніки. Влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, відмовляєтесь від обсервації, смієтесь, не вірите і чомусь думаєте, що пронесе. А потім ніяка система охорони здоров'я не впорається з тисячами людей, що захворіли", - сказав він.

Кличко також розвіяв один із міфів про коронавірус, що хворіють в основному старші люди.

"В столиці два випадки захворювання дітей і чимало хворих віком трохи більше за 30 років", - сказав він.

Відповідаючи на питання про заборону чи обмеження в'їздів та виїздів з Києва, Кличко зазначив, що вони не закриті, але контролюються, рух легкового транспорту не обмежено.

Також мер міста повідомив, що на блокпостах роблять термометрію, і якщо буде стрибок вірусу, будуть введені жорсткіші обмеження.

Також він повідомив, коли буде завершено опалювальний сезон у столиці.

"За нормативами, опалення вимикають, коли середньодобова температура сягає не нижче +8 градусів. До четверга температура мінусова, далі буде потепління. Якщо прогноз не змінитися, в кінці цього тижня опалювальний сезон буде завершено", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.