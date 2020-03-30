У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
Про це під час брифінгу 30 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, це 11 жінок віком від 20 до 61 року та 9 чоловіків віком від 25 до 70 років.
Одна особа направлена до лікарні №4, троє - в лікарню №9, всі інші лікуються вдома на самоізоляції.
З 20 нових випадків - 4 так званих "сімейних вогнища". Це коли захворіли кілька членів родини. Також в Києві вилікувались від вірусної інфекції 2 людини.
Кличко закликав киян не ставитись легковажно до свого здоров'я та здоров'я оточуючих і дотримуватись усіх вимог карантину.
"Подумайте нарешті головою. Коли вас закликають обмежити контакти і залишитись вдома для власної безпеки, ви компаніями вивалюєте на пікніки. Влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, відмовляєтесь від обсервації, смієтесь, не вірите і чомусь думаєте, що пронесе. А потім ніяка система охорони здоров'я не впорається з тисячами людей, що захворіли", - сказав він.
Кличко також розвіяв один із міфів про коронавірус, що хворіють в основному старші люди.
"В столиці два випадки захворювання дітей і чимало хворих віком трохи більше за 30 років", - сказав він.
Відповідаючи на питання про заборону чи обмеження в'їздів та виїздів з Києва, Кличко зазначив, що вони не закриті, але контролюються, рух легкового транспорту не обмежено.
Також мер міста повідомив, що на блокпостах роблять термометрію, і якщо буде стрибок вірусу, будуть введені жорсткіші обмеження.
Також він повідомив, коли буде завершено опалювальний сезон у столиці.
"За нормативами, опалення вимикають, коли середньодобова температура сягає не нижче +8 градусів. До четверга температура мінусова, далі буде потепління. Якщо прогноз не змінитися, в кінці цього тижня опалювальний сезон буде завершено", - сказав він.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.
29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.
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