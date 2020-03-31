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Валерія Ясницька
журналіст
31 березня 2020, 11:22 4

Ушпиталили чоловіка з обсервації в "Козацькому", Кличко назвав місце обсервації нелогічним

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31 березня 2020, 11:22 4
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У 30-річного мешканця Київської області, який перебував на обсервації в готелі "Козацький" піднялася температура і його ушпиталили
Фото: prm.ua
У 30-річного мешканця Київської області, який перебував на обсервації в готелі "Козацький" піднялася температура і його ушпиталили

Про це пише Regionews з посиланням на управління комунікації Нацполіції України.

До "Козацького" викликали медиків, які вирішили госпіталізувати пасажира. До лікарні пацієнта везли у супроводі поліції.

Хворому зробили тест на коронавірус. У випадку позитивного результату буде ухвалюватися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко назвав вибір "Козацького" як місця обсервації нелогічним. Про це Кличко заявив під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

"Обсервацією людей, що прибули авіарейсами вчора і сьогодні, займалася не столиця. І до нас з приводу їх розміщення не зверталися, – сказав Віталій Кличко. – Якщо ж буде така необхідність, Київ підготовлений. В Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві у нас є 200 ліжок, де можемо розміщати киян на обсервацію. Мешканці міста за це не платитимуть".

Мер столиці зазначив, що готель "Козацький", в який сьогодні заселили людей на обсервацію, не перебуває в комунальній власності міста Києва, тому повпливати на Міністерство інфраструктури, яке займалося обсервацією, було неможливо.

"Розумію побоювання киян. Готель "Козацький", куди поселили людей на обсервацію, знаходиться в самому центрі столиці – на Майдані Незалежності. В цій ситуації ми не впливали на рішення державних органів. Зі свого боку я можу оцінити такі дії як нелогічні", – підкреслив Віталій Кличко.

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Автор(и) статті: Валерія Ясницька

коронавірус Київ Віталій Кличко лікарні обсервація
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