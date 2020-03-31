Коронавірус у Києві: зростає число заражених і суми штрафів за порушення карантину

У Києві за останню добу зафіксували п'ять нових випадків зараження COVID-19. Таким чином станом на 31 березня офіційно підтверджені 107 випадків захворювання коронавірусом у столиці

Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за останню добу зафіксували п'ять нових випадків зараження COVID-19. Таким чином станом на 31 березня офіційно підтверджені 107 випадків захворювання коронавірусом у столиці

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на мера Києва Віталія Кличка.

"За минулу добу в Києві вірус вразив ще 5 людей. Кількість киян, які мають підтверджений діагноз на коронавірус, сьогодні – 107", - сказав він.

За його словами, серед нових випадків коронавірус виявлений у 4 чоловіків у віці від 45 до 49 років, і однієї жінки у віці 55 років - медичний представник.

Один з пацієнтів знаходиться в Олександрівській лікарні столиці, решта - вдома на самолікуванні.

Також Кличко повідомив, що на сьогодні експрестестами в столиці протестовано майже 1900 киян, лабораторно оброблено 813 зразків. Ще в дослідженні в Київському міському лабораторному центрі МОЗ - 218 зразків.

Крім того, в Києві почали тестувати всіх пацієнтів з діагнозом "запалення легенів", підкреслив мер.

"Зауважу, що ми почали тестування всіх пацієнтів з діагнозом запалення легенів, тому що у багатьох ускладненням перенесення захворювань є саме запалення легенів", - уточнив Кличко.

Також столична влада облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.

"Мешканці міста за це не платитимуть. Одна з баз – на 200 ліжок - у Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві", – повідомив мер Києва.

За його словами у столиці створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотримання киянами правил самоізоляції.

"Ми створили в Києві моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими в легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими. А також – правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Моніторинговий центр вже працює над збором інформації від: сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управлінням Нацполіції, інших служб, від мешканців міста. Ми створюємо єдину базу, щоб більш ретельно контролювати можливі шляхи розповсюдження вірусу", – сказав він.

За словами Кличко, з 11 березня центр отримав інформацію про: 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон; про 435 киян, які є контактерами з хворими; 107 підтверджених хворих, частина з яких лікується вдома на самоізоляції.

"Моніторинговий центр не тільки збирає інформацію. А й контролюватиме дотримання режиму самоізоляції. Та допомагатиме тим, хто ізолювався, вчасно отримати необхідну медичну допомогу. Підкреслю. Моніторинг розпочався", – наголосив мер Києва.

Також градоначальник розповів і про штрафи за порушення режиму карантину через коронавірус в Києві.

Зокрема, за його словами, за перше порушення карантину буде штраф в 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. грн, за третє - кримінальна відповідальність.

"Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції чи обсервації буде наступною: перше порушення - штраф 17 тис. гривень. Друге порушення - 34 тис. грн. Ті, хто зовсім не розуміють і порушують правила втретє - кримінальна відповідальність", - підсумував Кличко.

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Нагадаємо, станом на 30 березня у Києві було зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків.

Станом на 31 березня в Україні за результатами досліджень підтверджено 549 випадків COVID-19, 13 летальних, 8 чоловік вже одужали, з них двоє дітей. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію. 26 березня у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

31 березня МОЗ оновив алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією