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31 березня 2020, 20:22 80

"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака

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31 березня 2020, 20:22 80
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У вівторок, 31 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак дав онлайн-брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував два останні гучні скандали: купівлю елітного авто за більш ніж 3 мільйони гривень, та опубліковані нардепом Гео Леросом відеодокази торгівлі державними посадами його рідним братом Денисом Єрмаком
Фото: Facebook
У вівторок, 31 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак дав онлайн-брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував два останні гучні скандали: купівлю елітного авто за більш ніж 3 мільйони гривень, та опубліковані нардепом Гео Леросом відеодокази торгівлі державними посадами його рідним братом Денисом Єрмаком

Коментарі Єрмака щодо обох скандалів важко назвати логічними та переконливими. Зокрема, купівлю елітного авто Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг він аргументував тим, що йому не вистачає часу "на якісь такі речі", а також ні на родину, ні на себе.

На думку Єрмака, купівля авто за 3,2 млн гривень у розпал епідемії коронавірусу та світової кризи - це співпадіння, і так як він нібито відмовився від службового авто та державної охорони, він мав право купити дану автівку.

Щодо скандалу із братом, у глави Офісу президента теж було мало конкретики. Андрій Єрмак не тільки не засудив дії свого родича, а навпаки, назвав дії людей, які розповіли суспільству про ці злочинні дії, посяганням на нацбезпеку країни.

Також Єрмак заявив, що вважає цей випадок спробою демонізувати себе і звернувся в ДБР і СБУ.

Тим часом українці в соцмережах, як завжди, відреагували "мемами" та "фотожабами" на озвучені в ході брифінгу аргументи Єрмака.

RegioNews публікує найцікавіші з них.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.


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