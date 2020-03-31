"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
Коментарі Єрмака щодо обох скандалів важко назвати логічними та переконливими. Зокрема, купівлю елітного авто Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг він аргументував тим, що йому не вистачає часу "на якісь такі речі", а також ні на родину, ні на себе.
На думку Єрмака, купівля авто за 3,2 млн гривень у розпал епідемії коронавірусу та світової кризи - це співпадіння, і так як він нібито відмовився від службового авто та державної охорони, він мав право купити дану автівку.
Щодо скандалу із братом, у глави Офісу президента теж було мало конкретики. Андрій Єрмак не тільки не засудив дії свого родича, а навпаки, назвав дії людей, які розповіли суспільству про ці злочинні дії, посяганням на нацбезпеку країни.
Також Єрмак заявив, що вважає цей випадок спробою демонізувати себе і звернувся в ДБР і СБУ.
Тим часом українці в соцмережах, як завжди, відреагували "мемами" та "фотожабами" на озвучені в ході брифінгу аргументи Єрмака.
RegioNews публікує найцікавіші з них.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.
30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
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