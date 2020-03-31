Брата глави Офісу президента Андрія Єрмака позбавили посади

Дениса Єрмака, рідного брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака виключили зі складу Консультативної ради при Державному агентстві управління Чорнобильською зоною

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Дениса Єрмака, рідного брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака виключили зі складу Консультативної ради при Державному агентстві управління Чорнобильською зоною

Про це з посиланням на джерела у відомстві повідомляє видання "Главком", передає RegioNews.

Відомо, що рішення про виключення брата Єрмака зі складу ради ухвалили наступного дня після оприлюднення нардепом Гео Леросом скандальних відеозаписів, на яких він торгує державними посадами.

Зазначається, що керівництво Державного агентства управління Чорнобильською зоною відмовилося від співпраці із братом глави Офісу президента через токсичність його особи.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.