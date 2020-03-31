Єрмак прокоментував скандальні "плівки" зі своїм братом

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував появу плівок від нардепа Гео Лероса, який звинувачує його з братом в торгівлі держпосадами

Фото: скрін з відео

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував появу плівок від нардепа Гео Лероса, який звинувачує його з братом в торгівлі держпосадами

Як передає RegioNews, про це Єрмак розказав під час онлайн-брифінгу 31 березня.

"Що стосується плівок, на яких начебто присутній мій брат. … Я розглядаю появу цих плівок в неділю, за день до розгляду у парламенті дуже важливих питань… Ви бачили – що там відбувалося. Як розумні люди, ви розумієте, хто і як там діяв, хто робив все, щоб це (голосування по відкриттю ринку землі - ред.) не відбулося, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб ніколи не прийняла дуже важливі для неї закони", – сказав голова ОПУ.

Також Єрмак назвав Лероса "інструментом людей, які сьогодні борются не тільки зі мною, а й з українською владою, з командою президента".

"Я зупинив спроби цього пана обманним шляхом призначити на посаду в одному із міністерств на посаду заступника міністра людину з минулої влади, яка працювала у КМДА . Спочатку цю людину нам пропонували до КМДА, потім ця людина з'явилася...це було останнє рішеня Кабміну Олексія Гончарука. Я зупинив це, і безумовно у пана Лероса виникло відповідне ставленя, що мене не дивує", - додав голова ОПУ.

Тому, за його словами, найправильнішим буде дочекатись висновків правоохоронних органів і "ми все побачимо, почуємо і все зрозуміємо".

Також голова ОП заявив, що вважає цей випадок спробою демонізувати себе і звернувся в ДБР і СБУ, тому що вважає це посяганням на нацбезпеку.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лерос щодо корупційних злочинів керівника Офісу президента Андрія Єрмака і його брата.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео.

Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.