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30 березня 2020, 11:41 29

Загроза дефолту: депутати саботують засідання комітету

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30 березня 2020, 11:41 29
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Розгляд так званого "антиколомойського закону" Комітетом Верховної Ради з питань фінансів неможливий через відсутність народних депутатів, які не прийшли на засідання
Фото: Vladyslav Sodel
Розгляд так званого "антиколомойського закону" Комітетом Верховної Ради з питань фінансів неможливий через відсутність народних депутатів, які не прийшли на засідання

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, через відсутність кворуму засідання перенесли на 13 годину.

"Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - написав Єгор Чернєв.

Він висловив надію, що депутати приїдуть на засідання Комітету і врятують Україні від дефолту.

Також нардеп опублікував список народних депутатів, які саботують розгляд "антиколомойського закону":

Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН) (UPD: захворів, але о 13.00 буде)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)
Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)

Нагадаємо, на понеділок, 30 березня було заплановане засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо розгляду так званого "антиколомойського законопроєкту" №3260 про неповернення банків минулим власникам.

Його ухвалення разом із законом про землю є вимогою Міжнародного валютного фонду, який готовий надати Україні 8 мільярдів доларів. Без цієї допомоги експерти та економісти передбачають настання дефолту української економіки.

24 березня урядовий законопроєкт щодо збанкрутілих та націоналізованих банків №3260 був зареєстрований у парламенті.

25 березня група депутатів фракції "Слуга народу" закликала Верховну Раду проголосувати за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.


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