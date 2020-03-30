Загроза дефолту: депутати саботують засідання комітету

Розгляд так званого "антиколомойського закону" Комітетом Верховної Ради з питань фінансів неможливий через відсутність народних депутатів, які не прийшли на засідання

Фото: Vladyslav Sodel

Розгляд так званого "антиколомойського закону" Комітетом Верховної Ради з питань фінансів неможливий через відсутність народних депутатів, які не прийшли на засідання

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