Загроза дефолту: депутати саботують засідання комітету
Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, через відсутність кворуму засідання перенесли на 13 годину.
"Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - написав Єгор Чернєв.
Він висловив надію, що депутати приїдуть на засідання Комітету і врятують Україні від дефолту.
Також нардеп опублікував список народних депутатів, які саботують розгляд "антиколомойського закону":
Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН) (UPD: захворів, але о 13.00 буде)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)
Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)
Нагадаємо, на понеділок, 30 березня було заплановане засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо розгляду так званого "антиколомойського законопроєкту" №3260 про неповернення банків минулим власникам.
Його ухвалення разом із законом про землю є вимогою Міжнародного валютного фонду, який готовий надати Україні 8 мільярдів доларів. Без цієї допомоги експерти та економісти передбачають настання дефолту української економіки.
24 березня урядовий законопроєкт щодо збанкрутілих та націоналізованих банків №3260 був зареєстрований у парламенті.
25 березня група депутатів фракції "Слуга народу" закликала Верховну Раду проголосувати за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.
- 14:16 30 березня Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака
- 14:05 30 березня На Чернігівщині через COVID-19 ґвалтівника дитини випустили із СІЗО
- 13:55 30 березня Львівщина: медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину
- 13:55 30 березня Сергія Сивоху звільнили з посади у РНБО - ЗМІ
- 12:53 30 березня Тернопільщина: 60 хворих на COVID-19, у реанімації немовля
- 12:32 30 березня У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
- 10:57 30 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів