Законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам внесли на розгляд Ради

В Парламенті зареєстровано урядовий законопроєкт про зміни до банківського законодавства щодо збанкрутілих та націоналізованих банків №3260

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В Парламенті зареєстровано урядовий законопроєкт про зміни до банківського законодавства щодо збанкрутілих та націоналізованих банків №3260

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Проєкт Закону передбачає остаточну заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Зазначається, що його ухвалення є однією з ключових вимог МВФ для отримання кредиту в 5,5 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що остаточний текст законопроєкту погодили в Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 березня Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає.