Засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок - Зеленський

Верховна Рада збереться на позачергове засідання у понеділок, 30 березня

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Верховна Рада збереться на позачергове засідання у понеділок, 30 березня

Про це в п'ятницю, 27 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної ради України відбулося саме в понеділок", - сказав Зеленський.

За його словами, Верховна Рада розгляне проєкти законів про націоналізовані банки та про землю.

"В понеділок буде позачергова сесія Ради. Я на це налаштований. Щоб ми в понеділок всі питання з цього блоку пройшли. Це для нас дуже важливо. Ніхто не хоче дефолту в країні", - повідомив Зеленський.

Також планують підготувати законопроєкти щодо боротьби з поширенням коронавірусу і зміни до бюджету.

"Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, не зупинити економіку через ті чи інші скорочення. І обов’язково, щоб не постраждали наші звичайні люди – вчителі, медики, будь-які наші держслужбовці", - повідомив він.

Крім того, як повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, комітет буде розглядати так званий "антиколомойський законопроєкт" №3260 також у понеділок.

Раніше повідомлялось, що позачергове засідання Верховної Ради України попередньо може відбутись у неділю, 29 березня.

26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.