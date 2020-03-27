Засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок - Зеленський
Про це в п'ятницю, 27 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу", передає RegioNews.
"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної ради України відбулося саме в понеділок", - сказав Зеленський.
За його словами, Верховна Рада розгляне проєкти законів про націоналізовані банки та про землю.
"В понеділок буде позачергова сесія Ради. Я на це налаштований. Щоб ми в понеділок всі питання з цього блоку пройшли. Це для нас дуже важливо. Ніхто не хоче дефолту в країні", - повідомив Зеленський.
Також планують підготувати законопроєкти щодо боротьби з поширенням коронавірусу і зміни до бюджету.
"Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, не зупинити економіку через ті чи інші скорочення. І обов’язково, щоб не постраждали наші звичайні люди – вчителі, медики, будь-які наші держслужбовці", - повідомив він.
Крім того, як повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, комітет буде розглядати так званий "антиколомойський законопроєкт" №3260 також у понеділок.
Раніше повідомлялось, що позачергове засідання Верховної Ради України попередньо може відбутись у неділю, 29 березня.
26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.
- 21:45 27 березня Зеленський: МВФ очікує на прийняття законів про землю і Приватбанк
- 21:30 27 березня Майже 700 тисяч українців залишились без роботи через коронавірусний карантин
- 20:49 27 березня Засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок - Зеленський
- 20:05 27 березня Трепак розповів, що перед звільненням майже завершив розслідування вбивства Гандзюк
- 19:22 27 березня В ОБСЄ розкрили деталі останнього засідання у Мінську
- 19:08 27 березня На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС
- 18:33 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:23 27 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)