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30 березня 2020, 09:48 67

Геращенко повідомила, що два міністри подали у відставку

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30 березня 2020, 09:48 67
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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський покидають свої посади
Фото: facebook
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський покидають свої посади

Про це повідомила народна депутатка фракції Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook, передає RegioNews.

За її словами, у неділю, 29 березня відбулась зустріч керівництва парламенту із кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку - в розпал коронавірусу", - повідомила вона.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 29 березня в парламенті було зареєстровано проєкти постанов №3283 "Про звільнення Ємця І. М. з посади міністра охорони здоров'я України" та №3284 "Про призначення Степанова М. В. міністром охорони здоров'я України".

Відомо, що ініціатором даних проєктів постанов є Кабінет Міністрів України, і вони перебувають на розгляді в комітетах.

Нагадаємо, 23 березня у своїх Telegram-каналах народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець має намір оголосити про свою відставку.

Відомо, що 30 березня відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту, в ході якого планують проголосувати за звільнення міністрів охорони здоров'я та фінансів.

Також повідомлялось, що за два роки Ємець заробив трохи більше двох мільйонів гривень, а його родина придбали майна на десятки мільйонів.


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