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27 березня 2020, 21:45 10

Зеленський: МВФ очікує на прийняття законів про землю і Приватбанк

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27 березня 2020, 21:45 10
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Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняти закони про ринок землі та неповернення Приватбанку
Фото: Facebook
Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняти закони про ринок землі та неповернення Приватбанку

Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

Він додав, що Україна може розраховувати на допомогу у розмірі 8 млрд доларів

"Зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Умови МВФ це два закони: закон про банки та закон про землю", - повідомив він.

Також за словами Президента, із Міжнародним валютним фондом обговорювалось питання реструктуризації зовнішнього боргу України.

"Важливим для мене у всіх дзвінках з МВФ було домовитись про збільшення та отримати для України у двічі більше грошей. Про реструктуризацію боргів та перенесення термінів ми теж говорили. Я ще не отримав відповіді", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок.


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Засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок - Зеленський
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