Зеленський: МВФ очікує на прийняття законів про землю і Приватбанк
Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу", передає RegioNews.
Він додав, що Україна може розраховувати на допомогу у розмірі 8 млрд доларів
"Зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Умови МВФ це два закони: закон про банки та закон про землю", - повідомив він.
Також за словами Президента, із Міжнародним валютним фондом обговорювалось питання реструктуризації зовнішнього боргу України.
"Важливим для мене у всіх дзвінках з МВФ було домовитись про збільшення та отримати для України у двічі більше грошей. Про реструктуризацію боргів та перенесення термінів ми теж говорили. Я ще не отримав відповіді", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 27 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок.
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