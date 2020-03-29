Стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата голови ОП Андрія Єрмака – "Схеми"

Журналістам "Схем" вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис

Журналістам "Схем" вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис

Про це повідомляє RegioNews.

Народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Гео Лерос передав журналістам "Схеми" копію записів загальним хронометражем у декілька десятків годин днем раніше, ніж вони були оприлюднені. На цих записах Денис Єрмак особисто проводить співбесіди з кандидатам на державні посади у різних сферах. Він розповідає, що його брат – помічник президента, і сам він теж давно і добре знайомий із Володимиром Зеленським.

Так, на одному із записів Денис Єрмак в одній із столичних кав’ярень проводить співбесіду із кандидатом на керівну посаду в "Укрзалізниці". А на іншому чоловік, схожий на Руслана Комар-Чорного, який при Януковичі керував одним із районів Тернопільщини, проходить співбесіду на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації, що на той момент була вакантною. Ще на одному зафіксовано, як колишній керівник Агентством розвитку Черкащини Черкаської обласної ради Анатолій Хмільківський обговорює свою можливу роботу в Одеському регіоні. Скоріше за все, тут мова йшла про посаду заступника голови Одеської ОДА. Про гроші – як оплату за крісло – на цій зустрічі не йшлося. Зрештою, призначеним на цю посаду Хмільківський так і не був.

Після самого Дениса Єрмака другою ключовою фігурою на записах є його помічник, який складає графік зустрічей та погоджує, хто потрапить на співбесіду, а хто ні. Журналістам "Схем" також вдалось встановити його особу. Це Сергій Шумський, який познайомився з Єрмаком під час служби у полку "Дніпро-1" у 2016-му. Після цього Денис Єрмак та Сергій Шумський стали співзасновниками громадської організації "Українське бюро національного розвитку".

"Схеми" ідентифікували й особу чоловіка, який зробив так звані "записи Єрмака". Ним виявився Дмитро Штанько, що свого часу закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Також відомо, що Штанько є власником декількох компаній у сфері надання фінансових послуг та у аграрній.

Характер зйомок вказує на те, що вони велись на професійну техніку, а не на телефон. Втім, поки складно сказати, хто і що рухало автором зйомки Дмитром Штаньком. Чи працював він за власною ініціативою, чи на приватне замовлення, чи записи здійснювалися у рамках роботи правоохоронних органів? Це ще належить з’ясувати.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж певних посад в органах влади.

В свою чергу Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook заявив, що напише заяви до СБУ та ДБР щодо поширеного відео з його братом Денисом.

У відповідь на це Гео опублікував ще кілька нових відеороликів з аналогічним сюжетом.