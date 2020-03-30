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30 березня 2020, 09:10 47

Відставка міністрів та бюджет: Верховна Рада збереться на позачергове засідання

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30 березня 2020, 09:10 47
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У понеділок, 30 березня відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту, в ході якого планують проголосувати за звільнення міністрів охорони здоров'я та фінансів, і призначити нових очільників даних відомств
Фото: flickr
У понеділок, 30 березня відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту, в ході якого планують проголосувати за звільнення міністрів охорони здоров'я та фінансів, і призначити нових очільників даних відомств

Відповідне розпорядження Голови Верховної Ради України опубліковане на сайті парламенту, передає RegioNews.

У документі зазначається, що засідання заплановане на 14 годину у зв'язку з вимогою Президента України.

Депутати планують проголосувати ряд кадрових питань, зокрема звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров'я та Ігоря Уманського з посади Mіністра фінансів України.

Згідно із текстом документа, на посаду Mіністра фінансів пропонують Сергія Марченка, на посаду Міністра охорони здоров'я - Максима Степанова.

Міністром енергетики та захисту довкілля може стати Ольга Буславець.

Також депутати розглядатимуть проєкти законів про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік і про забезпечення лікування коронавірусної хвороби СOVID-19.

Ще одне питання, що виноситься на розгляд парламенту - криміналізація вивезения товарів протиепідемічного призначення.

У порядку денному засідання парламенту наразі немає інформації про розгляд законів про ринок землі та неповернення банків минулим власникам.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, найближчим часом міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров’я Іллю Ємця можуть звільнити.

29 березня інформацію про те, що Ємець та Уманський подали у відставку, підтвердила нардеп Ірина Геращенко.

Також повідомлялось, що за два роки Ємець заробив трохи більше двох мільйонів гривень, а його родина придбали майна на десятки мільйонів.


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