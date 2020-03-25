"Слуги народу" закликали парламент підтримати закон про неповернення Приватбанку

Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам

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Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам

Про це повідомляється в заяві, яку депутати поширюють в Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, депутати закликали Раду і колег по фракції підтримати проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який ще також називають "антиколомойський закон".

На думку депутатів, його прийняття - це єдиний шанс отримати наступний кредит від МВФ і уникнути дефолту.

"Законопроект знімає ризики розбалансування фінансової системи України і необгрунтованою навантаження на держбюджет у важкий для країни період світової економічної кризи", - йдеться в заяві.

Вони також закликали профільний комітет якнайшвидше розглянути законопроєкт, щоб він зміг потрапити на розгляд Ради.

"Ми перестанемо бути надійними партнерами, не менше 10 наступних років нас будуть обходити всі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів ніяких кредитів, без яких неможливо буде стимулювати економіку і провести успішні реформи", - вважають депутати.

Відомо, що станом на 16 годину 25 березня текст заяви поширили 22 народних депутати від фракції "Слуга народу".

Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260.