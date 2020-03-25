14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 17:03 3

"Слуги народу" закликали парламент підтримати закон про неповернення Приватбанку

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 17:03 3
Читайте также на русском языке
Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам
Фото: flickr
Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам

Про це повідомляється в заяві, яку депутати поширюють в Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, депутати закликали Раду і колег по фракції підтримати проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який ще також називають "антиколомойський закон".

На думку депутатів, його прийняття - це єдиний шанс отримати наступний кредит від МВФ і уникнути дефолту.

"Законопроект знімає ризики розбалансування фінансової системи України і необгрунтованою навантаження на держбюджет у важкий для країни період світової економічної кризи", - йдеться в заяві.

Вони також закликали профільний комітет якнайшвидше розглянути законопроєкт, щоб він зміг потрапити на розгляд Ради.

"Ми перестанемо бути надійними партнерами, не менше 10 наступних років нас будуть обходити всі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів ніяких кредитів, без яких неможливо буде стимулювати економіку і провести успішні реформи", - вважають депутати.

Відомо, що станом на 16 годину 25 березня текст заяви поширили 22 народних депутати від фракції "Слуга народу".

Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260.


Ігор Коломойський закон Слуга народа Верховна Рада приватбанк
Позачергове засідання Ради перенесли на суботу - ЗМІ
25 березня 2020, 12:39
Карантин: Буковель припиняє зимовий сезон
25 березня 2020, 11:17
Коронавірус виявили у ще одного нардепа
25 березня 2020, 08:34
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »