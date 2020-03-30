Угроза дефолта: депутаты саботируют заседание комитета

Рассмотрение так называемого "антиколомойського закона" Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов невозможен из-за отсутствия народных депутатов, которые не пришли на заседание

Фото: Vladyslav Sodel

Рассмотрение так называемого "антиколомойського закона" Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов невозможен из-за отсутствия народных депутатов, которые не пришли на заседание

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, из-за отсутствия кворума заседание перенесли на 13:00.

"Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - написал Егор Чернев.

Он выразил надежду, что депутаты приедут на заседание Комитета и спасут Украину от дефолта.

Также нардеп опубликовал список народных депутатов, которые саботируют рассмотрение "антиколомойського закона":

Абрамович И.А. (ОПЗЖ)

Холодов А.И. (СН)

Палка И.П. (За будущее)

Николаенко А.И. (Батькивщина)

Репина Е.А. (СН)

Герега А.В. (За будущее)

Леонов А.А. (СН)

Устенко А.А. (СН) (UPD: заболел, но в 13.00 будет)

Володина Д.А. (СН)

Казак Т.Р. (ОПЗЖ)

Кулинич А.И. (Доверие)

Ляшенко А.А. (СН)

Солод Ю.В. (ОПЗЖ)

Южанина Н.П. (ЕС) (UPD: в 13.00 будет)

Васильченко И. (Голос) (UPD: лежит в больнице)

Напомним, на понедельник, 30 марта было запланировано заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по рассмотрению так называемого "антиколомойського законопроекта" №3260 о невозвращении банков прошлым владельцам.

Его принятие вместе с законом о земле является требованием Международного валютного фонда, который готов предоставить Украине 8 миллиардов долларов. Без этой помощи эксперты и экономисты предсказывают наступление дефолта украинской экономики.

24 марта правительственный законопроект об обанкротившихся и национализированных банках №3260 был зарегистрирован в парламенте.

25 марта группа депутатов фракции "Слуга народа" призвала Верховную Раду проголосовать за законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.