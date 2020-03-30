Угроза дефолта: депутаты саботируют заседание комитета
Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, из-за отсутствия кворума заседание перенесли на 13:00.
"Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - написал Егор Чернев.
Он выразил надежду, что депутаты приедут на заседание Комитета и спасут Украину от дефолта.
Также нардеп опубликовал список народных депутатов, которые саботируют рассмотрение "антиколомойського закона":
Абрамович И.А. (ОПЗЖ)
Холодов А.И. (СН)
Палка И.П. (За будущее)
Николаенко А.И. (Батькивщина)
Репина Е.А. (СН)
Герега А.В. (За будущее)
Леонов А.А. (СН)
Устенко А.А. (СН) (UPD: заболел, но в 13.00 будет)
Володина Д.А. (СН)
Казак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулинич А.И. (Доверие)
Ляшенко А.А. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южанина Н.П. (ЕС) (UPD: в 13.00 будет)
Васильченко И. (Голос) (UPD: лежит в больнице)
Напомним, на понедельник, 30 марта было запланировано заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по рассмотрению так называемого "антиколомойського законопроекта" №3260 о невозвращении банков прошлым владельцам.
Его принятие вместе с законом о земле является требованием Международного валютного фонда, который готов предоставить Украине 8 миллиардов долларов. Без этой помощи эксперты и экономисты предсказывают наступление дефолта украинской экономики.
24 марта правительственный законопроект об обанкротившихся и национализированных банках №3260 был зарегистрирован в парламенте.
25 марта группа депутатов фракции "Слуга народа" призвала Верховную Раду проголосовать за законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.
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