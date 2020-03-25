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25 березня 2020, 19:40 9

Зеленський закликав не зупиняти на час карантину будівництво доріг

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25 березня 2020, 19:40 9
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що проект "Велике будівництво" має продовжуватись із дотриманням правил техніки безпеки усіх працівників в умовах карантину
Фото: telegram
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проект "Велике будівництво" має продовжуватись із дотриманням правил техніки безпеки усіх працівників в умовах карантину

Про це він заявив під час селекторної наради з мерами міст та головами ОДА, передає RegioNews.

"Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проект "Велике будівництво" має бути продовжено, але все повинно бути безпечно", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в березні 2020 року розпочинається проект Президента та Уряду "велике будівництво доріг", згідно з яким планують побудувати по всій Україні нові дороги та інфраструктурні проекти.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні і запровадив по всій території нашої держави надзвичайну ситуацію.


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