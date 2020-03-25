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25 марта 2020, 19:40 8

Зеленский призвал не останавливать на время карантина строительство дорог

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25 марта 2020, 19:40 8
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Большое строительство" должен продолжаться с соблюдением правил техники безопасности всех работников в условиях карантина
Фото: telegram
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Большое строительство" должен продолжаться с соблюдением правил техники безопасности всех работников в условиях карантина

Об этом он заявил во время селекторного совещания с мэрами городов и председателями ОГА, передает RegioNews.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большое строительство" должен продолжаться, но все должно быть безопасно", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 начинается проект Президента и Правительства "большое строительство дорог", согласно которому планируется построить по всей Украине новые дороги и инфраструктурные проекты.

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине и ввел по всей территории нашего государства чрезвычайную ситуацию.


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