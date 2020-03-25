Кабмін рекомендує не звільняти працівників на час карантину
Кабінет міністрів України під час засідання 25 березня надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам і підприємствам не звільняти своїх працівників під час карантину
Кабінет міністрів України під час засідання 25 березня надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам і підприємствам не звільняти своїх працівників під час карантину
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час обмежувальних заходів, а також роботи з дому", — повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Зазначається, що рішення Кабміну стосується працівників державних органів і приватного сектору.
Також Кабмін закликав не допустити звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні і запровадив по всій території нашої держави надзвичайну ситуацію.
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