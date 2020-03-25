Кабмін рекомендує не звільняти працівників на час карантину

Кабінет міністрів України під час засідання 25 березня надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам і підприємствам не звільняти своїх працівників під час карантину

Фото: flickr

Кабінет міністрів України під час засідання 25 березня надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам і підприємствам не звільняти своїх працівників під час карантину

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