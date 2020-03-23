Коронавірус: за кордоном лікуються 18 українців, 155 - на карантині - МЗС
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані Міністерства законрдонних справ України.
Зокрема, 5 громадян лікуються в Німеччині, 4 - у Домініканській Республіці, по 2 - в Італії, Польщі, ОАЕ, по 1 - в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.
Також 155 українців перебувають на карантині: 105 - у Польщі, 16 - у Бразилії, 8 - у В'єтнамі, 7 - у Німеччині, 4 - у Йорданії, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 - у США, 2 - в Австралії, 2 - у Молдові, по 1 - у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.
Водночас 6 українців одужали: 4 - в Японії, 1 - в Італії та 1 - у Польщі. Троє українських громадян померли, усі - в Італії.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
Станом на 18 березня у 12 українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.
- 18:24 23 березня На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
- 18:23 23 березня СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
- 18:20 23 березня Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
- 18:15 23 березня МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
- 18:14 23 березня Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
- 18:04 23 березня Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину
- 15:50 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ