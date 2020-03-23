Коронавірус: за кордоном лікуються 18 українців, 155 - на карантині - МЗС

Станом на 23 березня за кордоном проходять лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом

Фото: facebook/MFAInfoCoronavirus

Станом на 23 березня за кордоном проходять лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані Міністерства законрдонних справ України.

Зокрема, 5 громадян лікуються в Німеччині, 4 - у Домініканській Республіці, по 2 - в Італії, Польщі, ОАЕ, по 1 - в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.

Також 155 українців перебувають на карантині: 105 - у Польщі, 16 - у Бразилії, 8 - у В'єтнамі, 7 - у Німеччині, 4 - у Йорданії, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 - у США, 2 - в Австралії, 2 - у Молдові, по 1 - у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.

Водночас 6 українців одужали: 4 - в Японії, 1 - в Італії та 1 - у Польщі. Троє українських громадян померли, усі - в Італії.

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Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.

Станом на 18 березня у 12 українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.