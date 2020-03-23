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23 березня 2020, 16:02 2

За три місяці у Київській області від пневмонії померли 65 осіб

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23 березня 2020, 16:02 2
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Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії
Фото: flickr
Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я КМДА Максим Іонов, передає RegioNews.

"Станом на сьогодні ми підсумували статистику. З початку 2020 року у нас 65 летальних випадків від пневмонії", - сказав Іонов.

Він зазначив, що серед померлих від пневмонії - 37 осіб віком до 60 років, 34 людини були старші за 60 років.

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